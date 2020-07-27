На Камчатке снимают ряд ограничений из-за COVID-19

Режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 26 июля, но с послаблениями. Власти разрешили открыться салонам красоты и небольшим непродовольственным магазинам, а также позволили прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе. Кроме того, разрешены туры и экскурсии для местного населения. Туристам, прилетающим на Камчатку из других регионов, разрешили сдавать тесты на COVID-19 в аэропорту и в этом случае не проходить двухнедельную обсервацию. Открыли торговые центры, веранды и террасы ресторанов.