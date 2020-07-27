В Приморье надеются, что кешбэк для туристов поможет развитию МСП

"Увеличение количества гостей у нас в крае - это абсолютно необходимый критерий развития отрасли и в целом малого и среднего предпринимательства. Сейчас, когда туристов в крае нет или практически нет, недостаток в гостях ощутили без исключения все сферы, связанные с туристкой отраслью", - добавил собеседник.