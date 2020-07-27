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Наталья Штурм заявила, что сын Алибасова готов похоронить отца ради пиара
Бари Алибасов-младший готов ради самопиара похоронить собственного отца, заявила подруга продюсера Наталья Штурм в беседе с Sobesednik.ru. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:47
наталья штурм
россия
бари алибасов
шоу-бизнес
москва
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Сын Бари Алибасова уже готов его похоронить, заявила Штурм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
наталья штурм, россия, бари алибасов, шоу-бизнес, москва

Наталья Штурм заявила, что сын Алибасова готов похоронить отца ради пиара

05:40 27.07.2020 (обновлено: 05:47 27.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бари Алибасов-младший готов ради самопиара похоронить собственного отца, заявила подруга продюсера Наталья Штурм в беседе с Sobesednik.ru.
"Этот сынуля заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу. Лишь бы не вылезать из телевизора. Бари-младший почувствовал себя звездой. Ему все происходящее безумно нравится. И он даже не скрывает этого", — посетовала Штурм.
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По ее словам, сын продюсера "сам по себе неинтересный", в отличие от своего отца, поэтому и "выжимает последние соки, какие только можно".
"Бари-старший — это мой родной человек! Он добрый, обаятельный! Друг всех артистов! Никогда ни с кем не ссорился, во всяком случае, публично. Но тут влез его сынуля и начались все эти истории одна за другой. Он копанул, увидел, что пошло-поехало, и продолжил! Сначала с "Кротом" раскрутил тему, теперь начал следующую. А на чем Бари-младшему еще пиариться?" — сказала певица.
Ранее Пятый канал сообщил, что 25 июня Алибасова госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. Бари Алибасов — младший в интервью "360" не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость.
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381224418
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Наталья ШтурмРоссияБари АлибасовШоу-бизнесМосква
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