https://ria.ru/20200727/1574956494.html
Наталья Штурм заявила, что сын Алибасова готов похоронить отца ради пиара
Бари Алибасов-младший готов ради самопиара похоронить собственного отца, заявила подруга продюсера Наталья Штурм в беседе с Sobesednik.ru. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:40
2020-07-27T05:47
наталья штурм
россия
бари алибасов
шоу-бизнес
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Сын Бари Алибасова уже готов его похоронить, заявила Штурм
https://cdn22.img.ria.ru/images/155526/36/1555263681_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_90e86da332c6a36a1b33a13e3b14537c.jpg
https://ria.ru/20200707/1574031192.html
https://ria.ru/20200720/1574603914.html
7
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155526/36/1555263681_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_90e86da332c6a36a1b33a13e3b14537c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155526/36/1555263681_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_0330c4587d82607168f64602e09f6995.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155526/36/1555263681_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_7c61a1cfd880ac5ae9c6c9b33693c4e1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья штурм, россия, бари алибасов, шоу-бизнес, москва
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Бари Алибасов-младший готов ради самопиара похоронить собственного отца, заявила подруга продюсера Наталья Штурм
в беседе с Sobesednik.ru
.
"Этот сынуля заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу. Лишь бы не вылезать из телевизора. Бари-младший почувствовал себя звездой. Ему все происходящее безумно нравится. И он даже не скрывает этого", — посетовала Штурм.
По ее словам, сын продюсера
"сам по себе неинтересный", в отличие от своего отца, поэтому и "выжимает последние соки, какие только можно".
"Бари-старший — это мой родной человек! Он добрый, обаятельный! Друг всех артистов! Никогда ни с кем не ссорился, во всяком случае, публично. Но тут влез его сынуля и начались все эти истории одна за другой. Он копанул, увидел, что пошло-поехало, и продолжил! Сначала с "Кротом" раскрутил тему, теперь начал следующую. А на чем Бари-младшему еще пиариться?" — сказала певица.
Ранее Пятый канал сообщил, что 25 июня Алибасова госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. Бари Алибасов — младший в интервью "360" не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость.
В июне прошлого года Алибасов попал в больницу после того, как перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.