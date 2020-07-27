Наталья Штурм заявила, что сын Алибасова готов похоронить отца ради пиара

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бари Алибасов-младший готов ради самопиара похоронить собственного отца, заявила подруга продюсера Бари Алибасов-младший готов ради самопиара похоронить собственного отца, заявила подруга продюсера Наталья Штурм в беседе с Sobesednik.ru

"Этот сынуля заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу. Лишь бы не вылезать из телевизора. Бари-младший почувствовал себя звездой. Ему все происходящее безумно нравится. И он даже не скрывает этого", — посетовала Штурм.

По ее словам, сын продюсера "сам по себе неинтересный", в отличие от своего отца, поэтому и "выжимает последние соки, какие только можно".

"Бари-старший — это мой родной человек! Он добрый, обаятельный! Друг всех артистов! Никогда ни с кем не ссорился, во всяком случае, публично. Но тут влез его сынуля и начались все эти истории одна за другой. Он копанул, увидел, что пошло-поехало, и продолжил! Сначала с "Кротом" раскрутил тему, теперь начал следующую. А на чем Бари-младшему еще пиариться?" — сказала певица.

Ранее Пятый канал сообщил, что 25 июня Алибасова госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. Бари Алибасов — младший в интервью "360" не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость.