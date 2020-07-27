В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях было размещено видео, на котором молодой человек в шортах крестится, заходит в церковь, прикуривает от свечки и затягивается. Ряд СМИ написали, что инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите.