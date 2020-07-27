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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:45
забайкальский край
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происшествия
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РИА Новости
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забайкальский край, чита, происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

05:38 27.07.2020 (обновлено: 05:45 27.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование Троицы в городах России
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее в ряде СМИ и социальных сетях было размещено видео, на котором молодой человек в шортах крестится, заходит в церковь, прикуривает от свечки и затягивается. Ряд СМИ написали, что инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите.
"В МВД России по Забайкальскому краю по факту размещения в соцсетях данной видеозаписи проводится проверка", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подростки еще не найдены.
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