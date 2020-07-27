https://ria.ru/20200727/1574956441.html
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:38
2020-07-27T05:45
забайкальский край
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происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, чита, происшествия