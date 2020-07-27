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Со здания генконсульства США в китайском Чэнду спустили американский флаг
Над зданием генконсульства США в китайском Чэнду, которое по требованию властей КНР прекратило свою работу, спустили американский флаг. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:47
морган ортагус
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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морган ортагус, сычуань, мид кнр, китай, сша, в мире

Со здания генконсульства США в китайском Чэнду спустили американский флаг

05:30 27.07.2020 (обновлено: 05:47 27.07.2020)
3273
© REUTERS / Thomas PeterКонсульство США в городе Чэнду провинции Сычуань
Консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань
© REUTERS / Thomas Peter
Консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. Над зданием генконсульства США в китайском Чэнду, которое по требованию властей КНР прекратило свою работу, спустили американский флаг.
Как сообщает телеканал CGTN, группа сотрудников диппредставительства покинула здание около 6.00 (1.00 мск), в 6.18 американский флаг был спущен. Крайний срок, который дали власти Китая на закрытие генконсульства, истек в понедельник в 10.00 (5.00 мск).
США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул МИД Китая.
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Морган ОртагусСычуаньМИД КНРКитайСШАВ мире
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