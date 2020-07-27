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В Судане более 60 человек погибли при вооруженном нападении на деревню
Более 60 человек погибли в ходе вооруженного нападения в суданском Западном Дарфуре в субботу, сообщает УКГВ ООН. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:25
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в мире
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РИА Новости
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353
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дарфур, судан, в мире

В Судане более 60 человек погибли при вооруженном нападении на деревню

05:25 27.07.2020
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© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие
Суданские военнослужащие
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие. Архивное фото
ООН, 27 июл - РИА Новости. Более 60 человек погибли в ходе вооруженного нападения в суданском Западном Дарфуре в субботу, сообщает УКГВ ООН.
"По сообщениям, более 60 человек были убиты и около 60 получили ранения во время вооруженного нападения в деревне Мистери, к северу от населенного пункта Бейда в Западном Дарфуре, 25 июля", - сказано в сообщении.
В сообщении УКГВ говорится, что в нападении участвовали около 500 вооруженных человек. Были сожжены дома местных жителей в разных частях деревни, а также рынок.
В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. За время конфликта в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 тысяч до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.
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