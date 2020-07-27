https://ria.ru/20200727/1574956364.html
В Судане более 60 человек погибли при вооруженном нападении на деревню
Более 60 человек погибли в ходе вооруженного нападения в суданском Западном Дарфуре в субботу, сообщает УКГВ ООН. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:25
2020-07-27T05:25
дарфур
судан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарфур, судан, в мире