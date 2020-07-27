В "Берингии" российские туристы на фоне пандемии замещают иностранцев

"Национальный парк готов к приему гостей и уже встретил две первые группы туристов… Из-за эпидемиологической обстановки в мире иностранные круизы в этом сезоне отменились, а вот российских групп даже больше, чем мы ожидали: до середины сентября в графике наших сотрудников из отдела туризма только два свободных дня", - говорится в сообщении.