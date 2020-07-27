В "Берингии" российские туристы на фоне пандемии замещают иностранцев

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Иностранные круизы с заходом туристов в национальный парк "Берингия" на Чукотке в этом году отменились на фоне пандемии, но российских туристов в этом сезоне больше, чем ожидалось, сообщает учреждение.
"Национальный парк готов к приему гостей и уже встретил две первые группы туристов… Из-за эпидемиологической обстановки в мире иностранные круизы в этом сезоне отменились, а вот российских групп даже больше, чем мы ожидали: до середины сентября в графике наших сотрудников из отдела туризма только два свободных дня", - говорится в сообщении.
Национальный парк "Берингия" учрежден в 2013 году. Он является самой восточной природоохранной территорией России и расположен на Чукотском полуострове. Крайняя восточная точка России Мыс Дежнёва находится на территории парка. Регион Берингова пролива является своеобразным миграционным коридором птиц, морских и животных из разных точек планеты. В нацпарке обитают бурый и белый медведи, якутский снежный баран, полярный волк. В прибрежной зоне - тихоокеанский морж, несколько видов тюленей и сивучи, в акватории отмечаются свыше 10 видов китообразных.
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