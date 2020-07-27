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СК возбудил новое дело против основателя сети "Корчма Тарас Бульба"
Следствие возбудило уголовное дело по статье за сокрытие средств от налогообложения против основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:04
матросская тишина
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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матросская тишина, москва, происшествия

СК возбудил новое дело против основателя сети "Корчма Тарас Бульба"

05:20 27.07.2020 (обновлено: 09:04 27.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОснователь сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по статье за сокрытие средств от налогообложения против основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.
Как сообщила РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, речь идет о сумме в 57 миллионов рублей.
По ее словам, Белойвана планируют объявить в международный розыск. Леоненко пояснила, что ресторатор скрылся от органов следствия.
Создатель сети ресторанов Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван
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Ранее Белойвана судили по делу об уклонении от уплаты налогов. В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил его к двум годам колонии общего режима, как и просило гособвинение. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Его признали виновным в восьми преступлениях по статье "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере". По данным СК, Белойван скрыл от уплаты налогов более 650 миллионов рублей.
В начале октября того же года Мосгорсуд смягчил приговор Белойвану на три месяца. Защита бизнесмена просила изменить ему наказание на не связанное с лишением свободы. Затем в ноябре 2019 года Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО-1 УФСИН Москвы ("Матросская тишина") освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью.
По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными, кассовых чеков не выдавалось.
По данным ведомства, обвиняемый привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.
Автомобиль Следственного комитета РФ
04:53
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Матросская тишинаМоскваПроисшествия
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