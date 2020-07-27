В ВВО на вооружение поступит новейший комплекс РЭБ "Палантин"

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Новейший высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня "Палантин" в этом году поступит на вооружение подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ВВО.
"Новейший комплекс "Палантин" поступит на вооружение подразделения РЭБ ВВО в Забайкалье... Ранее "Палантин" завершил войсковые испытания, он стоит на вооружении в частях РЭБ ВС РФ. Специальное оборудование комплекса смонтировано на четырехосных автомобилях КАМАЗ", - говорится в сообщении.
Комплекс предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности комплекса позволяют "ослепить" врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах и лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть.
Кроме того, комплекс может без участия человека выстраивать оптимальный алгоритм выполнения задач, автономно распределять ресурсы и функциональную нагрузку каждой из машин.
27 июня 2019, 18:54Сказано в эфиреЧто сможет закрыть "Палантин". Военный эксперт о новом комплексе РЭБПервый в российской армии комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применят в июле во время учения, сообщили в Западном военном округе. Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал о новом комплексе в эфире радио Sputnik.