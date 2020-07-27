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В ВВО на вооружение поступит новейший комплекс РЭБ "Палантин"
Новейший высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня "Палантин" в этом году поступит на вооружение подразделения... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:04
восточный военный округ
забайкальский край
безопасность
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353
60
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восточный военный округ, забайкальский край, безопасность

В ВВО на вооружение поступит новейший комплекс РЭБ "Палантин"

05:04 27.07.2020
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© Фото : Минобороны РФРоссийский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин"
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин
© Фото : Минобороны РФ
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Новейший высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня "Палантин" в этом году поступит на вооружение подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ВВО.
"Новейший комплекс "Палантин" поступит на вооружение подразделения РЭБ ВВО в Забайкалье... Ранее "Палантин" завершил войсковые испытания, он стоит на вооружении в частях РЭБ ВС РФ. Специальное оборудование комплекса смонтировано на четырехосных автомобилях КАМАЗ", - говорится в сообщении.
Комплекс предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности комплекса позволяют "ослепить" врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах и лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть.
Кроме того, комплекс может без участия человека выстраивать оптимальный алгоритм выполнения задач, автономно распределять ресурсы и функциональную нагрузку каждой из машин.
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин
27 июня 2019, 18:54Сказано в эфире
Что сможет закрыть "Палантин". Военный эксперт о новом комплексе РЭБПервый в российской армии комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применят в июле во время учения, сообщили в Западном военном округе. Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал о новом комплексе в эфире радио Sputnik.
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Восточный военный округЗабайкальский крайБезопасность
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