В ВВО на вооружение поступит новейший комплекс РЭБ "Палантин"

Что сможет закрыть "Палантин". Военный эксперт о новом комплексе РЭБ Первый в российской армии комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применят в июле во время учения, сообщили в Западном военном округе. Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал о новом комплексе в эфире радио Sputnik.