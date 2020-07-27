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В Приморье мужчина подозревается в избиении полицейского битой
Житель Хорольского района Приморья подозревается в избиение полицейского битой, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:03
следственный комитет россии (ск рф)
хорольский район
приморский край
происшествия
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хорольский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), хорольский район, приморский край, происшествия

В Приморье мужчина подозревается в избиении полицейского битой

05:03 27.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ у офиса авиакомпании "Когалымавиа" - владельца компании Метроджет (Metrojet) на Южнопортовой улице в Москве, где проходят обыски в связи с расследованием катастрофы лайнера Airbus-321
Автомобиль следственного комитета РФ у офиса авиакомпании Когалымавиа - владельца компании Метроджет (Metrojet) на Южнопортовой улице в Москве, где проходят обыски в связи с расследованием катастрофы лайнера Airbus-321
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Житель Хорольского района Приморья подозревается в избиение полицейского битой, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
По информации СК, в ночь на 26 июля 2020 года возле дома культуры в селе Хороль компания молодых людей громко слушала музыку. Прибывшие на место сотрудники полиции сделали замечание местным жителям.
"Один из присутствующих молодых людей в ответ на требование полицейского прекратить нарушать общественный порядок пнул его ногой и ушел, возвратившись, он принес с собой деревянную биту и ударил ею полицейского по спине и голове... По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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