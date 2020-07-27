В Приморье мужчина подозревается в избиении полицейского битой

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Житель Хорольского района Приморья подозревается в избиение полицейского битой, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
По информации СК, в ночь на 26 июля 2020 года возле дома культуры в селе Хороль компания молодых людей громко слушала музыку. Прибывшие на место сотрудники полиции сделали замечание местным жителям.
"Один из присутствующих молодых людей в ответ на требование полицейского прекратить нарушать общественный порядок пнул его ногой и ушел, возвратившись, он принес с собой деревянную биту и ударил ею полицейского по спине и голове... По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.