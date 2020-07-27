В Приморье мужчина подозревается в избиении полицейского битой

"Один из присутствующих молодых людей в ответ на требование полицейского прекратить нарушать общественный порядок пнул его ногой и ушел, возвратившись, он принес с собой деревянную биту и ударил ею полицейского по спине и голове... По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.