https://ria.ru/20200727/1574956081.html
В Бурятии потушили пожар в Забайкальском нацпарке
Пожар в Забайкальском нацпарке в Бурятии, действовавший со 2 июля потушен, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:02
2020-07-27T05:02
республика бурятия
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https://ria.ru/20200726/1574940613.html
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия