Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574956081.html
В Бурятии потушили пожар в Забайкальском нацпарке
Пожар в Забайкальском нацпарке в Бурятии, действовавший со 2 июля потушен, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:02
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574797116_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_f4f136111e3bfd114e6c5653885aef47.jpg
https://ria.ru/20200726/1574940613.html
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574797116_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_f4f136111e3bfd114e6c5653885aef47.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574797116_0:0:1440:1080_1400x0_80_0_0_cf411711f14a7990a0657f6f89473779.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574797116_1005:165:1920:1080_1400x0_80_0_0_cd92236b899bbf95bdebb36a7c2309a4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия

В Бурятии потушили пожар в Забайкальском нацпарке

05:02 27.07.2020
129
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкСотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" во время тушения лесного пожара на территории Забайкальского национального парка "Заповедное подлеморье" в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана во время тушения лесного пожара на территории Забайкальского национального парка Заповедное подлеморье в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Пожар в Забайкальском нацпарке в Бурятии, действовавший со 2 июля потушен, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
"В Забайкальском нацпарке ликвидирован лесной пожар", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар действует в нацпарке со 2 июля, локализован на площади 2320 гектаров 19 июля. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2320 гектаров.
По данным ведомства, очагов возгорания в лесах республики на утро понедельника не обнаружено.
Лесные пожары
Вчера, 14:35
В Якутии действует 71 природный пожар
000000
Обсудить 0
Республика Бурятия
Рекомендуем
Национальный парк Берингия
В "Берингии" российские туристы на фоне пандемии замещают иностранцев
Суданские военнослужащие
В Судане более 60 человек погибли при вооруженном нападении на деревню
Люди общаются в коворкинге
Перекуры признали полезными для эффективности работы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК рассказали, где чаще всего совершают налоговые преступления
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
В ГД предложили изымать участки фермеров, виновных в ландшафтных пожарах
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ
"Русал" сохранил выпуск алюминия на уровне 1,867 млн тонн
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
СК возбудил новое дело против основателя сети "Корчма Тарас Бульба"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Машины скорой помощи в Австралии
В австралийском штате Виктория выявили рекордные 532 случая COVID-19
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
СК рассказал о самой популярной в России схеме ухода от уплаты налогов
Празднование Троицы в городах России
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Владивосток
В Приморье надеются, что кешбэк для туристов поможет развитию МСП
Виды города Петропавловск-Камчатский
На Камчатке снимают ряд ограничений из-за COVID-19
Консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань
Со здания генконсульства США в китайском Чэнду спустили американский флаг
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
На МКАД столкнулись шесть машин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в 3,6 раза относительно мая
09:02Греческая газета сообщила о нападении на журналиста
09:02В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета
08:55В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения
08:54В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
08:51Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19
08:47В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр
08:47В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
08:46Названы повышающие риск смерти при коронавирусе заболевания
08:37В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
08:31В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
08:30В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
08:23Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
08:19В восьми московских парках открылись веревочные городки
08:15В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
08:12В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
08:11Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
08:10Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
08:03Новый российский космический робот может остаться без личного имени
07:58Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов
Лента новостейМолния