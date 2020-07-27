В Бурятии потушили пожар в Забайкальском нацпарке

"В Забайкальском нацпарке ликвидирован лесной пожар", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар действует в нацпарке со 2 июля, локализован на площади 2320 гектаров 19 июля. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2320 гектаров.

По данным ведомства, очагов возгорания в лесах республики на утро понедельника не обнаружено.