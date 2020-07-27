В СК рассказали, где чаще всего совершают налоговые преступления

"Это сфера строительства, торговли, в том числе оптовой, финансово-кредитной системы, на транспорте", - сказала Леоненко.

По ее словам, преступления в основном совершаются руководителями юридических лиц при соучастии их подчиненных, "а также лицами, фактически владеющими и руководящими бизнесом - так называемые конечные бенефициары".