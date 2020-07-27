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В СК рассказали, где чаще всего совершают налоговые преступления
Чаще всего преступления в налоговой сфере совершаются в строительстве, торговле и на транспорте, сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T04:53
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В СК рассказали, где чаще всего совершают налоговые преступления

04:53 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Чаще всего преступления в налоговой сфере совершаются в строительстве, торговле и на транспорте, сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
"Это сфера строительства, торговли, в том числе оптовой, финансово-кредитной системы, на транспорте", - сказала Леоненко.
По ее словам, преступления в основном совершаются руководителями юридических лиц при соучастии их подчиненных, "а также лицами, фактически владеющими и руководящими бизнесом - так называемые конечные бенефициары".
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