https://ria.ru/20200727/1574955841.html
СК рассказал о самой популярной в России схеме ухода от уплаты налогов
Чаще всего в России для ухода от уплаты налогов используют схему искусственного документооборота, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T04:28
2020-07-27T05:48
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Чаще всего в России
для ухода от уплаты налогов используют схему искусственного документооборота, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета
России генерал-полковник Елена Леоненко.
"В России чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. Самый распространенный вид налоговых преступлений в России - это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот", - сообщила Леоненко.
По ее словам, "таким образом завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону".
"Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС", - добавила Леоненко.
"А так как налогоплательщик фактически не нёс расходы и не платил НДС при расчете с мнимыми контрагентами, то и не имел права на вычеты и соответственно не имел права их указывать в декларациях, тем самым на сумму вычетов он уклонился от уплаты НДС. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета", - заключила генерал-полковник.