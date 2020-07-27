В ГД предложили изымать участки фермеров, виновных в ландшафтных пожарах

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Государству могут дать право изымать земельные участки у фермеров, по вине которых произошел ландшафтный пожар, в Олег Шеин. Государству могут дать право изымать земельные участки у фермеров, по вине которых произошел ландшафтный пожар, в Госдуме идет работа над соответствующим законопроектом, сообщил РИА Новости автор инициативы, замглавы думской фракции " Справедливая Россия

Депутат отметил, что ландшафтные пожары происходят в России ежегодно. Ландшафтные пожары - это пожары, не относящиеся к категории лесных, в том числе травяные и тростниковые. Причиной ландшафтных пожаров становится то, что землепользователи намеренно поджигают свои угодья, экономя на их очистке от остатков прошлогодней растительности, при этом огонь может распространяться по сухой траве на большие расстояния и становиться источником крупных ландшафтных пожаров.

"Одна из вещей, которая требуется, - это изъятие земельных участков у горе-фермеров, которые поджигают собственные угодья. Это вещь реально существующая, крайне распространенная … Если не соблюдаются противопожарные мероприятия и при этом возгорание происходит именно отсюда, то должна быть возможность у государства провести изъятие. Потому что опыт показывает, что, как правило, горит с одних и тех же точек каждый год", - сказал Шеин.

Он пояснил, что правом изъятия земельного участка планируют наделить органы местного самоуправления, при этом они будут сами решать, пользоваться этим правом или нет в каждом конкретном случае.

Проектом также предлагается ввести в законодательство понятие "ландшафтного пожара" с последующим определением полномочий органов власти по предупреждению и тушению таких пожаров.

"В законодательстве нет самого понятия "ландшафтный пожар", соответственно, нет службы, которая им занимается. Если по лесам еще работают, то если пожар возник в степи где-то и так далее и оттуда добирается до леса, например, то им не занимается юридически никто", - подчеркнул Шеин.

Изменения планируют внести в Земельный кодекс РФ и федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

В разработке законопроекта принимают участие профильные специалисты, в том числе проводились консультации с сотрудниками МЧС , отметил парламентарий.