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В ГД предложили изымать участки фермеров, виновных в ландшафтных пожарах
Государству могут дать право изымать земельные участки у фермеров, по вине которых произошел ландшафтный пожар, в Госдуме идет работа над соответствующим... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T04:27
справедливая россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег шеин
общество
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РИА Новости
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60
справедливая россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег шеин, общество

В ГД предложили изымать участки фермеров, виновных в ландшафтных пожарах

04:27 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Государству могут дать право изымать земельные участки у фермеров, по вине которых произошел ландшафтный пожар, в Госдуме идет работа над соответствующим законопроектом, сообщил РИА Новости автор инициативы, замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин.
Депутат отметил, что ландшафтные пожары происходят в России ежегодно. Ландшафтные пожары - это пожары, не относящиеся к категории лесных, в том числе травяные и тростниковые. Причиной ландшафтных пожаров становится то, что землепользователи намеренно поджигают свои угодья, экономя на их очистке от остатков прошлогодней растительности, при этом огонь может распространяться по сухой траве на большие расстояния и становиться источником крупных ландшафтных пожаров.
"Одна из вещей, которая требуется, - это изъятие земельных участков у горе-фермеров, которые поджигают собственные угодья. Это вещь реально существующая, крайне распространенная … Если не соблюдаются противопожарные мероприятия и при этом возгорание происходит именно отсюда, то должна быть возможность у государства провести изъятие. Потому что опыт показывает, что, как правило, горит с одних и тех же точек каждый год", - сказал Шеин.
Он пояснил, что правом изъятия земельного участка планируют наделить органы местного самоуправления, при этом они будут сами решать, пользоваться этим правом или нет в каждом конкретном случае.
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Проектом также предлагается ввести в законодательство понятие "ландшафтного пожара" с последующим определением полномочий органов власти по предупреждению и тушению таких пожаров.
"В законодательстве нет самого понятия "ландшафтный пожар", соответственно, нет службы, которая им занимается. Если по лесам еще работают, то если пожар возник в степи где-то и так далее и оттуда добирается до леса, например, то им не занимается юридически никто", - подчеркнул Шеин.
Изменения планируют внести в Земельный кодекс РФ и федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
В разработке законопроекта принимают участие профильные специалисты, в том числе проводились консультации с сотрудниками МЧС, отметил парламентарий.
Внесение проекта в Госдуму запланировано на сентябрь 2020 года.
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Справедливая РоссияГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег ШеинОбщество
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