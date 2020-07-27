Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе

"Загорать на юге Центрального федерального округа — в Белгородской области, в Воронежской, Липецкой — не стоит, потому что очень высокие ультрафиолетовые индексы, а на севере можно в течение всего дня загорать. На севере европейской территории (страны): в Архангельске и Мурманске будет еще три-четыре дня до 25-30 градусов. Туда можно было бы рекомендовать приезжать на воздух", — сказал Вильфанд.