https://ria.ru/20200727/1574955764.html
Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе
Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T04:13
2020-07-27T06:24
роман вильфанд
гидрометцентр
липецкая область
воронежская область
белгородская область
общество
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https://ria.ru/20200727/1574955588.html
1
липецкая область
воронежская область
белгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975460_0:0:2460:1383_1400x0_80_0_0_3c3482b5e1a1feafab2cf2dd50b13a50.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, липецкая область, воронежская область, белгородская область, общество