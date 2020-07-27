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Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе
Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:24
роман вильфанд
гидрометцентр
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роман вильфанд, гидрометцентр, липецкая область, воронежская область, белгородская область, общество

Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе

04:13 27.07.2020 (обновлено: 06:24 27.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди загорают на Патриарших прудах в жаркий день в Москве
Люди загорают на Патриарших прудах в жаркий день в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Загорать на юге Центрального федерального округа — в Белгородской области, в Воронежской, Липецкой — не стоит, потому что очень высокие ультрафиолетовые индексы, а на севере можно в течение всего дня загорать. На севере европейской территории (страны): в Архангельске и Мурманске будет еще три-четыре дня до 25-30 градусов. Туда можно было бы рекомендовать приезжать на воздух", — сказал Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду на Европейской части России до четверга.
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