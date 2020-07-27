Ученый: большинство заболевших COVID-19 россиян выздоровели без лечения

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Большинство заразившихся коронавирусом россиян выздоравливают без серьезного лечения, заявил газете " Большинство заразившихся коронавирусом россиян выздоравливают без серьезного лечения, заявил газете " Известия " руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселев.

Он напомнил, что более 98 процентов заболевших COVID-19 выздоравливают, при этом большая часть из них не принимает никакие лекарства, кроме "банальных жаропонижающих". Точную долю излечившихся без употребления медицинских препаратов собеседник издания не назвал.

"Более 98 процентов заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих. У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать", — подчеркнул Киселев.

Он добавил, что враг в этом деле — паника, которая опасна не только для пациентов, но и для врачей.

Кроме того, Киселев повторил "известное правило", согласно которому не следует принимать лекарства без назначения врача.

Всего за время пандемии в России выявили около 812 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 269 человек умерли, более 600 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — почти 238 тысяч — приходится на Москву . При этом более 174 тысяч пациентов уже поправились.