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Распространение нового коронавируса
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Ученый: большинство заболевших COVID-19 россиян выздоровели без лечения
Большинство заразившихся коронавирусом россиян выздоравливают без серьезного лечения, заявил газете "Известия" руководитель курса прикладной фармакологии и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:59
распространение нового коронавируса
юрий киселев
россия
здоровье
норвегия
медицина
общество
в мире
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Названа доля выздоровевших от COVID-19 без лечения
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5
россия
норвегия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий киселев, россия, здоровье, норвегия, медицина, общество, в мире

Ученый: большинство заболевших COVID-19 россиян выздоровели без лечения

04:11 27.07.2020 (обновлено: 05:59 27.07.2020)
11368
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Большинство заразившихся коронавирусом россиян выздоравливают без серьезного лечения, заявил газете "Известия" руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселев.
Он напомнил, что более 98 процентов заболевших COVID-19 выздоравливают, при этом большая часть из них не принимает никакие лекарства, кроме "банальных жаропонижающих". Точную долю излечившихся без употребления медицинских препаратов собеседник издания не назвал.
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"Более 98 процентов заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих. У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать", — подчеркнул Киселев.
Он добавил, что враг в этом деле — паника, которая опасна не только для пациентов, но и для врачей.
Кроме того, Киселев повторил "известное правило", согласно которому не следует принимать лекарства без назначения врача.
Всего за время пандемии в России выявили около 812 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 269 человек умерли, более 600 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — почти 238 тысяч — приходится на Москву. При этом более 174 тысяч пациентов уже поправились.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
77111348
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Распространение нового коронавирусаЮрий КиселевРоссияЗдоровьеНорвегияМедицинаОбществоВ мире
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