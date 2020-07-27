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Силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс — "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:01
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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Ах, как же хочется ФНС все-все доходы граждан контролировать!.. Но ручечки не могут всё удержать, а умишко - всё охватить... ;-)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия

Силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

04:03 27.07.2020 (обновлено: 09:01 27.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс — "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

"Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — "Налоговое мошенничество". Но этот вопрос пока обсуждается и говорить что-то конкретно по нему рано", — сказала она.

По словам Леоненко, традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК: с 198 по 199.2 и добавляется статья 159 о мошенничестве.
Она пояснила, что, как правило, речь идет о незаконном возмещении НДС из бюджета.
"Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК России, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК России, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й", — рассказала заместитель председателя СК.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
Популярные комментарии
На время карантина отделения налоговой были закрыты. Однако число новых ИП увеличилось на 9%! Теперь, после получения субсидий, они резко закрываются.
27 июля, 06:00
Time Traveler
371120312
Ах, как же хочется ФНС все-все доходы граждан контролировать!.. Но ручечки не могут всё удержать, а умишко - всё охватить... ;-)
27 июля, 06:31
daniil.pirozhkov.1971
24200017
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