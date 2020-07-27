https://ria.ru/20200727/1574955624.html
Силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс — "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T04:03
2020-07-27T09:01
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574955554.html
Time Traveler
На время карантина отделения налоговой были закрыты. Однако число новых ИП увеличилось на 9%! Теперь, после получения субсидий, они резко закрываются.
65
daniil.pirozhkov.1971
Ах, как же хочется ФНС все-все доходы граждан контролировать!.. Но ручечки не могут всё удержать, а умишко - всё охватить... ;-)
44
26
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1400x0_80_0_0_1be058149962ab1ded88ce82c6d5a026.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс — "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета
генерал-полковник Елена Леоненко.
"Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — "Налоговое мошенничество". Но этот вопрос пока обсуждается и говорить что-то конкретно по нему рано", — сказала она.
По словам Леоненко, традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК: с 198 по 199.2 и добавляется статья 159 о мошенничестве.
Она пояснила, что, как правило, речь идет о незаконном возмещении НДС из бюджета.
"Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК России, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК России, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й", — рассказала заместитель председателя СК.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура
, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.