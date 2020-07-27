Силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

"Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — "Налоговое мошенничество". Но этот вопрос пока обсуждается и говорить что-то конкретно по нему рано", — сказала она.

"Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК России, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК России, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й", — рассказала заместитель председателя СК.