https://ria.ru/20200727/1574955588.html
Вильфанд рассказал, где самое теплое море
Температура воды в море достигает 27 градусов рядом с Туапсе, Сочи и Геленджиком, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T03:53
2020-07-27T03:53
роман вильфанд
гидрометцентр
геленджик
сочи
туапсе
общество
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https://ria.ru/20200727/1574954570.html
1
геленджик
сочи
туапсе
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, геленджик, сочи, туапсе, общество