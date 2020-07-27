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Вильфанд рассказал, где самое теплое море
Температура воды в море достигает 27 градусов рядом с Туапсе, Сочи и Геленджиком, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T03:53
роман вильфанд
гидрометцентр
геленджик
сочи
туапсе
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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роман вильфанд, гидрометцентр, геленджик, сочи, туапсе, общество

Вильфанд рассказал, где самое теплое море

03:53 27.07.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающая на пляже "Цирк" в Сочи
Отдыхающая на пляже Цирк в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Температура воды в море достигает 27 градусов рядом с Туапсе, Сочи и Геленджиком, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Уже 27 градусов, самое теплое море, на побережье Туапсе, Сочи и Геленджика. Очень теплая вода", - сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд
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Роман ВильфандГидрометцентрГеленджикСочиТуапсеОбщество
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