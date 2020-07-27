https://ria.ru/20200727/1574955554.html
СК назвал регионы-лидеры по количеству налоговых преступлений
Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T03:48
2020-07-27T05:36
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574955462.html
Товарищ .
Комедия... Все зависит от точки зрения! Компаний в Москве и области больше миллиона, а в том же Краснодаре только 115 тысяч, и контроль над ними строже так как центральные аппараты всех органов в столице, все друг за другом смотрят. А в регионе вась вась, если до центра проблема не дошла, все решается на месте. Вот и сравнивай по статье в Москве нарушений в 2 раза больше Краснодара, а если считать в соотношении с кол-во компаний в 6 раз меньше и это только официально, а что ещё они поле, плеже, в горах нарешали меж собой только богу известно...
14
5
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), происшествия