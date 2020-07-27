СК назвал регионы-лидеры по количеству налоговых преступлений

"По количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96)", — сообщила Леоненко.

По ее словам, "примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба".