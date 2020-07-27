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СК назвал регионы-лидеры по количеству налоговых преступлений
Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T05:36
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574955462.html
Комедия... Все зависит от точки зрения! Компаний в Москве и области больше миллиона, а в том же Краснодаре только 115 тысяч, и контроль над ними строже так как центральные аппараты всех органов в столице, все друг за другом смотрят. А в регионе вась вась, если до центра проблема не дошла, все решается на месте. Вот и сравнивай по статье в Москве нарушений в 2 раза больше Краснодара, а если считать в соотношении с кол-во компаний в 6 раз меньше и это только официально, а что ещё они поле, плеже, в горах нарешали меж собой только богу известно...
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москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), происшествия

СК назвал регионы-лидеры по количеству налоговых преступлений

03:48 27.07.2020 (обновлено: 05:36 27.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

"По количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96)", — сообщила Леоненко.

По ее словам, "примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба".
Такое "лидерство", по словам Леоненко, "в немалой степени зависит от населенности и экономического потенциала, поэтому лидером здесь всегда будут крупные экономические регионы".
Автомобиль Следственного комитета РФ
03:32
СК: ущерб от налоговых преступлений за полгода составил 47 млрд руб
641172259
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Комедия... Все зависит от точки зрения! Компаний в Москве и области больше миллиона, а в том же Краснодаре только 115 тысяч, и контроль над ними строже так как центральные аппараты всех органов в столице, все друг за другом смотрят. А в регионе вась вась, если до центра проблема не дошла, все решается на месте. Вот и сравнивай по статье в Москве нарушений в 2 раза больше Краснодара, а если считать в соотношении с кол-во компаний в 6 раз меньше и это только официально, а что ещё они поле, плеже, в горах нарешали меж собой только богу известно...
27 июля, 05:08
Товарищ .
1010201
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