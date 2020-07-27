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СК: ущерб от налоговых преступлений за полгода составил 47 млрд руб
Бюджет России за первые шесть месяцев этого года недополучил более 47 миллиардов рублей в результате налоговых преступлений, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T03:32
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
экономика
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353
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, экономика

СК: ущерб от налоговых преступлений за полгода составил 47 млрд руб

03:32 27.07.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бюджет России за первые шесть месяцев этого года недополучил более 47 миллиардов рублей в результате налоговых преступлений, сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-полковник Елена Леоненко.
"По данным первого полугодия 2020 года, правоохранительными органами выявлено 3062 налоговых преступления, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение произошло на 17%. Предварительно расследованы уголовные дела о 1730 преступлениях. В суд направлены уголовные дела о 728 преступлениях. Выявлено 1562 лица, совершивших преступления указанной категории. Размер причиненного бюджету ущерба составил более 47 миллиардов рублей", - рассказала Леоненко.
В то же время, по ее словам, уже удалось возместить порядка 30 миллиардов рублей.
При этом, так называемые "недобросовестные налогоплательщики, попавшие в орбиту уголовного преследования, добровольно уплатили в бюджет более 17,1 миллиарда рублей".
"В рамках уголовного процесса изъято имущества, денег и ценностей на сумму более 419 миллионов рублей, стоимость имущества, на которое наложен арест, составила более 12,4 миллиарда рублей", - рассказала генерал-полковник.
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