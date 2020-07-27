СК: ущерб от налоговых преступлений за полгода составил 47 млрд руб

"По данным первого полугодия 2020 года, правоохранительными органами выявлено 3062 налоговых преступления, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение произошло на 17%. Предварительно расследованы уголовные дела о 1730 преступлениях. В суд направлены уголовные дела о 728 преступлениях. Выявлено 1562 лица, совершивших преступления указанной категории. Размер причиненного бюджету ущерба составил более 47 миллиардов рублей", - рассказала Леоненко.