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В Пензе потушили пожар на территории пекарни
Пожар на территории пекарни на Канаевском хлебзаводе в Пензе удалось полностью потушить, сообщается на сайте областного ГУ МЧС. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T03:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
происшествия
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РИА Новости
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия

В Пензе потушили пожар на территории пекарни

03:30 27.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пожар на территории пекарни на Канаевском хлебзаводе в Пензе удалось полностью потушить, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.
Ранее в воскресенье сообщалось о возгорании пекарни "Канаевский хлебзавод" на площади 1000 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на находящийся рядом склад.
"23.54 (мск) - ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПензаПроисшествия
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