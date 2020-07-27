https://ria.ru/20200727/1574955438.html
В Пензе потушили пожар на территории пекарни
Пожар на территории пекарни на Канаевском хлебзаводе в Пензе удалось полностью потушить, сообщается на сайте областного ГУ МЧС. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T03:30
2020-07-27T03:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_3add7baeb8fd378bd00d19697590593a.jpg
https://ria.ru/20200724/1574874833.html
пенза
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_3add7baeb8fd378bd00d19697590593a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_308:0:3039:2048_1400x0_80_0_0_f0e0c0b2d376b3e9c7fe09ddbc7fe40c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_649:0:2697:2048_1400x0_80_0_0_fb0bdc01e65c6a7e53e27235b3feca76.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия