Исследование: россияне увеличили интерес к покупке домашних животных

"Во втором квартале 2020 года значительно вырос интерес россиян к домашним животным, выяснили аналитики "Авито". Кошек и собак на "Авито" покупали на 30% чаще, чем в первом квартале и на 20% чаще, чем год назад. При этом кошками россияне интересовались гораздо активнее, чем собаками: их покупали на 22% чаще, чем в прошлом году, а собак - всего на 12%", - сказали в компании.