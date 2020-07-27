https://ria.ru/20200727/1574955390.html
Исследование: россияне увеличили интерес к покупке домашних животных
Россияне во втором квартале 2020 года увеличили интерес к приобретению домашних животных, причем кошками граждане интересовались активнее, чем собаками,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T03:24
2020-07-27T03:24
кошки
домашние животные
собаки
животные
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кошки, домашние животные, собаки, животные, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россияне
во втором квартале 2020 года увеличили интерес к приобретению домашних животных, причем кошками
граждане интересовались активнее, чем собаками, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
"Во втором квартале 2020 года значительно вырос интерес россиян к домашним животным, выяснили аналитики "Авито". Кошек и собак на "Авито" покупали на 30% чаще, чем в первом квартале и на 20% чаще, чем год назад. При этом кошками россияне интересовались гораздо активнее, чем собаками: их покупали на 22% чаще, чем в прошлом году, а собак - всего на 12%", - сказали в компании.
При этом, продолжили в сервисе, стоимость и кошек, и собак
увеличилась. Так, собаки в апреле-июне стали стоить на 12% больше, чем в первом квартале, и на 20% больше, чем год назад. В среднем покупка собаки на площадке может обойтись в 12,4 тысячи рублей.
"Средняя стоимость кошек за год выросла на 35%, а за квартал - на 6%. Динамика цен на них менее активная, чем на собак, стоят они также значительно ниже. Средняя стоимость кошек во втором квартале составила 3,8 тысячи рублей, однако цены могут отличаться в разных городах значительно", - добавили в сервисе.
Среди купленных породистых кошек в число самых популярных пород вошли шотландская, британская и мейн-кун. "Во втором квартале россияне чаще были готовы приобрести за деньги собак некрупных пород. Первое место в топе наиболее популярных собак для покупки заняли йоркширские терьеры, а третье - той-терьеры. На втором месте при этом оказались немецкие овчарки", - отметили в компании.