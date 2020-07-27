https://ria.ru/20200727/1574955144.html
На Камчатке нашли тело убитого медведем пенсионера
Тело 63-летнего пенсионера, погибшего от лап медведя, обнаружено вблизи села Таловка на севере Камчатки, сообщается на сайте администрации Пенжинского района. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T02:45
2020-07-27T02:46
пенжинский район
камчатский край
елизовский район
происшествия
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https://ria.ru/20200717/1574474491.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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пенжинский район, камчатский край, елизовский район, происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл - РИА Новости.
Тело 63-летнего пенсионера, погибшего от лап медведя, обнаружено вблизи села Таловка на севере Камчатки
, сообщается на сайте
администрации Пенжинского района
.
"В трёхстах метрах от села Таловка обнаружено изувеченное медведем тело пенсионера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 63-летний мужчина пропал ещё 20 июля. Он сказал соседу, что отправляется на окраину села косить траву. Поиски мужчины начались 24 июля, а в субботу был обнаружен его труп со следами нападения хищника.
В администрации отметили, что количество бурых медведей вблизи поселков в последнее время увеличилось, а также участились случаи захода хищников в границы сельских поселений. В этой связи местным жителям рекомендовано воздержаться от прогулок. В сёлах созданы оперативные группы из числа опытных охотников, которые в случае необходимости готовы оперативно произвести отстрел агрессивных животных.
На Камчатке сосредоточена одна из наиболее крупных популяций бурого медведя в России - более 20 тысяч особей. Случаи нападения хищников на людей фиксируются ежегодно. В июне 2020 года от лап медведя погиб рыбак в Тигильском районе, а в начале июля хищник набросился на мужчину на реке Авача в Елизовском районе
. Пострадавший с серьёзными ранениями был госпитализирован.