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На Камчатке нашли тело убитого медведем пенсионера
Тело 63-летнего пенсионера, погибшего от лап медведя, обнаружено вблизи села Таловка на севере Камчатки, сообщается на сайте администрации Пенжинского района. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T02:46
пенжинский район
камчатский край
елизовский район
происшествия
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РИА Новости
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353
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пенжинский район, камчатский край, елизовский район, происшествия

На Камчатке нашли тело убитого медведем пенсионера

02:45 27.07.2020 (обновлено: 02:46 27.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл - РИА Новости. Тело 63-летнего пенсионера, погибшего от лап медведя, обнаружено вблизи села Таловка на севере Камчатки, сообщается на сайте администрации Пенжинского района.
"В трёхстах метрах от села Таловка обнаружено изувеченное медведем тело пенсионера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 63-летний мужчина пропал ещё 20 июля. Он сказал соседу, что отправляется на окраину села косить траву. Поиски мужчины начались 24 июля, а в субботу был обнаружен его труп со следами нападения хищника.
В администрации отметили, что количество бурых медведей вблизи поселков в последнее время увеличилось, а также участились случаи захода хищников в границы сельских поселений. В этой связи местным жителям рекомендовано воздержаться от прогулок. В сёлах созданы оперативные группы из числа опытных охотников, которые в случае необходимости готовы оперативно произвести отстрел агрессивных животных.
На Камчатке сосредоточена одна из наиболее крупных популяций бурого медведя в России - более 20 тысяч особей. Случаи нападения хищников на людей фиксируются ежегодно. В июне 2020 года от лап медведя погиб рыбак в Тигильском районе, а в начале июля хищник набросился на мужчину на реке Авача в Елизовском районе. Пострадавший с серьёзными ранениями был госпитализирован.
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