На Камчатке нашли тело убитого медведем пенсионера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл - РИА Новости. Тело 63-летнего пенсионера, погибшего от лап медведя, обнаружено вблизи села Таловка на севере Тело 63-летнего пенсионера, погибшего от лап медведя, обнаружено вблизи села Таловка на севере Камчатки , сообщается на сайте администрации Пенжинского района

"В трёхстах метрах от села Таловка обнаружено изувеченное медведем тело пенсионера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 63-летний мужчина пропал ещё 20 июля. Он сказал соседу, что отправляется на окраину села косить траву. Поиски мужчины начались 24 июля, а в субботу был обнаружен его труп со следами нападения хищника.

В администрации отметили, что количество бурых медведей вблизи поселков в последнее время увеличилось, а также участились случаи захода хищников в границы сельских поселений. В этой связи местным жителям рекомендовано воздержаться от прогулок. В сёлах созданы оперативные группы из числа опытных охотников, которые в случае необходимости готовы оперативно произвести отстрел агрессивных животных.