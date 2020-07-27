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Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Германия выступает против возвращения России к формату "Большой семерки", заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в интервью Rheinische Post. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:04
россия
хайко маас
g7
дональд трамп
сергей лавров
g8
владимир путин
германия
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https://ria.ru/20200628/1573597184.html
G7 это 1+6—то есть США и её шестёрки.Так что России не объязателно возвращаться туда - даже если вдруг пригласят.
277
Ой как хотим, что кушать не можем, ка Грузия и Украина.
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россия
германия
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149514/23/1495142345_0:177:3000:1865_1400x0_80_0_0_79ad54ac883d5d64ccbeba0da508f86f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хайко маас, g7, дональд трамп, сергей лавров, g8, владимир путин, германия, сша, в мире

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

02:37 27.07.2020 (обновлено: 09:04 27.07.2020)
48073
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги Евросоюза и стран G7
Флаги Евросоюза и стран G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги Евросоюза и стран G7. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Германия выступает против возвращения России к формату "Большой семерки", заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в интервью Rheinische Post.
Дипломат подчеркнул, что причиной исключения Москвы стало воссоединение страны с Крымом, а также ситуация на Украине.
"Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России", — отметил Маас.
Он также не согласился с предложением президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 четыре страны — Россию, Индию, Республику Корею и Австралию. По словам министра, устраивающий Берлин формат заключается именно в клубе семи стран или двадцати, но не одиннадцати или двенадцати.
Также Маас высоко оценил опыт российского коллеги Сергея Лаврова. Он добавил, что глава российской дипломатии последовательно отстаивает интересы своей страны, однако с ним всегда возможно "найти решение".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
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"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — это объединение семи экономически развитых стран: США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.
В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе всемером.
О возможном возобновлении формата "Большой восьмерки" говорил в августе Дональд Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США.
Путин, со своей стороны, отметил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но для нее это не самоцель.
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1605731121265
Обсудить 143
РоссияХайко МаасG7Дональд ТрампСергей ЛавровG8Владимир ПутинГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
G7 это 1+6—то есть США и её шестёрки.Так что России не объязателно возвращаться туда - даже если вдруг пригласят.
27 июля, 02:46
Гаврила Петрович
242901025
Ой как хотим, что кушать не можем, ка Грузия и Украина.
27 июля, 03:04
Геннадий Solo
4115300116
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