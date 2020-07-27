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В Алжире продлили комендантский час и карантин в 29 провинциях
Власти Алжира на 15 дней продлили действие комендантского часа и ряда карантинных ограничений в 29 провинциях из 48 из-за распространения коронавируса,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, алжир (провинция), алжир (республика), в мире

В Алжире продлили комендантский час и карантин в 29 провинциях

02:13 27.07.2020 (обновлено: 06:13 27.07.2020)
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© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир
© РИА Новости / Первенцев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Власти Алжира на 15 дней продлили действие комендантского часа и ряда карантинных ограничений в 29 провинциях из 48 из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Абдельазиза Джерада.
В частности, было решено продлить комендантский час с 20.00 до 05.00. Жители 29 вилайетов, в числе которых столичная провинция Алжир, должны в это время оставаться дома. Также на 15 дней власти решили продлить действие запрета на дорожное движение, в том числе передвижение частного транспорта на территорию этих провинций и в обратном направлении. Однако алжирцам будет разрешено совершать пассажирские перевозки и перевозить грузы.

"После консультаций с комитетом по науке и органами здравоохранения и оценки санитарной ситуации по всей территории страны премьер-министр Абдельазиз Джерад с согласия президента республики решил продлить принятые меры… в рамках механизма предотвращения и борьбы с распространением коронавируса (COVID-19)", — говорится в заявлении.

Алжирские власти призвал граждан соблюдать гигиену, носить маски и соблюдать дистанцию, а также быть бдительными, в особенности в дни грядущего мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 27 357, в том числе 18 471 случай выздоровления и 1155 летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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