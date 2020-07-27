В Алжире продлили комендантский час и карантин в 29 провинциях

"После консультаций с комитетом по науке и органами здравоохранения и оценки санитарной ситуации по всей территории страны премьер-министр Абдельазиз Джерад с согласия президента республики решил продлить принятые меры… в рамках механизма предотвращения и борьбы с распространением коронавируса (COVID-19)", — говорится в заявлении.