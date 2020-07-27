В Бразилии число больных COVID-19 превысило 2,4 миллиона человек

Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

© AP Photo / Felipe Dana Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 2,4 миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны.

За все время распространения инфекции в стране медики выявили 2 419 091 случай заражения, скончались 87 004 пациента с подтвержденным COVID-19.

По данным минздрава, в Бразилии за последние 24 часа было зарегистрировано 24 578 новых случаев заболевания и 555 летальных исходов. При этом накануне эти показатели составляли 51 147 и 1 211 соответственно.

После заражения выздоровели более 1,63 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.