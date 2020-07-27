Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574954928.html
В Бразилии число больных COVID-19 превысило 2,4 миллиона человек
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 2,4 миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_0f063e129719411192a69e551f9532d6.jpg
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_0f063e129719411192a69e551f9532d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_16038d50665a095d9a79368da5e94362.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_9333a48109bfd09464a91779fd140f9c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число больных COVID-19 превысило 2,4 миллиона человек

02:11 27.07.2020 (обновлено: 06:14 27.07.2020)
410
© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 2,4 миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны.
За все время распространения инфекции в стране медики выявили 2 419 091 случай заражения, скончались 87 004 пациента с подтвержденным COVID-19.
По данным минздрава, в Бразилии за последние 24 часа было зарегистрировано 24 578 новых случаев заболевания и 555 летальных исходов. При этом накануне эти показатели составляли 51 147 и 1 211 соответственно.
После заражения выздоровели более 1,63 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
210120
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
Рекомендуем
Вид на город Алжир
В Алжире продлили комендантский час и карантин в 29 провинциях
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 61 случай COVID-19
Виды города Петропавловск-Камчатский
На Камчатке снимают ряд ограничений из-за COVID-19
Приложение Tik Tok
Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов
Люди общаются в коворкинге
Перекуры признали полезными для эффективности работы
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Петербурге рассказали, что у ребенка вновь нашли COVID-19 после лечения
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
СК возбудил новое дело против основателя сети "Корчма Тарас Бульба"
Актриса Лариса Гузеева
Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Ученый: большинство заболевших COVID-19 россиян выздоровели без лечения
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Наталья Штурм заявила, что сын Алибасова готов похоронить отца ради пиара
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках
Люди загорают на Патриарших прудах в жаркий день в Москве
Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе
Мужчина, страдающий ожирением
Врач призвал перестать "лечить" ожирение диетами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в 3,6 раза относительно мая
09:02В Афинах обстреляли журналиста скандальной газеты, сообщило издание
09:02В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета
08:55В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения
08:54В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
08:51Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19
08:47В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр
08:47В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
08:46Названы повышающие риск смерти при коронавирусе заболевания
08:37В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
08:31В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
08:30В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
08:23Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
08:19В восьми московских парках открылись веревочные городки
08:15В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
08:12В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
08:11Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
08:10Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
08:03Новый российский космический робот может остаться без личного имени
07:58Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов
Лента новостейМолния