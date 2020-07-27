"Шереметьево" возобновляет работу терминала D

Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево, где самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Московский аэропорт " Московский аэропорт " Шереметьево " в понедельник возобновляет работу терминала D в преддверии начала полетов за рубеж. Терминал был закрыт 1 апреля на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.

Снижение

Из-за ситуации с коронавирусом авиаперевозки в России и по всему миру значительно снизились. РФ с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний рухнул на 92,1% к аналогичному периоду прошлого года.

На фоне снижения пассажиропотока "Шереметьево" закрыл терминалы D, E и C, третью взлетно-посадочную полосу, приостановил движение поездов межтерминального перехода - аэропортового "метро".

Взлет

После ослабления введенных из-за COVID-19 ограничений авиаперевозки стали расти. Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос в три раза по сравнению с маем.

В конце июня "Шереметьево" сообщило, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах России отмечается рост интенсивности авиаперевозок в аэропорту. По итогам мая рост пассажиропотока аэропорта составил 39% к апрелю. За первые десять дней июня рост пассажиропотока по отношению к аналогичному периоду мая составил 220%.

Турцией и В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение, пока с тремя странами: Великобританией Танзанией . Ряд авиакомпаний, включая летающий из "Шереметьево" " Аэрофлот ", уже заявили о планах начать полеты с 1 августа. В "Шереметьево" ранее заявили, что аэропорт полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок.

Пока что на онлайн-табло "Шереметьево" нет рейсов на понедельник, вылетающих или прилетающих из терминала D. Ранее он обслуживал как внутренние, так и международные рейсы.