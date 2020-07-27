Перекуры признали полезными для эффективности работы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Перекур с коллегами повышает эффективность работы, рассказала эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина. В интервью радио Sputnik она уточнила, для каких профессий это актуально, а для каких — нет.
Понятие перекур уже не связано именно с курением, но до сих пор остается важной частью корпоративной культуры. Вместе с coffee break (перерывом на кофе) это позволяет коллегам обсуждать рабочие моменты в неформальной обстановке. Такой подход положительно влияет на результат работы, поскольку он стимулирует работу мозга, считает Ольга Черкашина.
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"Мы делаем перекур для того, чтобы наша производительность повышалась и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе. Во время перекура мы можем обсудить какие-то моменты, и это способствует тому, чтобы всем вместе нам становилось лучше. Также на перекурах бывает открытый разговор руководства и коллектива", — рассказала радио Sputnik эксперт по корпоративной культуре.
Продолжительность перекура с коллегами напрямую коррелируется со сферой работы. Ольга Черкашина указывает, что для многих офисных работников неформальное общение за пределами рабочего места — это отличный способ повысить производительность труда. С другой стороны, на промышленных предприятиях подобные перерывы не всегда уместны.
"В каком-нибудь креативном агентстве, где труд творческий, им может быть нужно все время сидеть на кухне и изредка отбегать к компьютеру, чтобы занести в него гениальную мысль. У них труд интеллектуальный, и сама неформальная коммуникация стимулирует работу. Если речь про конвейер, то свободный перекур на конвейере вещь практически невозможная", — пояснила Ольга Черкашина в интервью радио Sputnik.