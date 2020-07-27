Перекуры признали полезными для эффективности работы

"Мы делаем перекур для того, чтобы наша производительность повышалась и чтобы нам было комфортнее и удобнее работать в этом коллективе. Во время перекура мы можем обсудить какие-то моменты, и это способствует тому, чтобы всем вместе нам становилось лучше. Также на перекурах бывает открытый разговор руководства и коллектива", — рассказалаэксперт по корпоративной культуре.