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Врач призвал перестать "лечить" ожирение диетами
Ожирение – это болезнь, которую надо лечить медикаментозно, а не диетами и другими ограничениями, заявил в эфире радио Sputnik врач-диетолог и руководитель... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:47
алексей ковальков
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РИА Новости
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алексей ковальков, здоровье, питание, общество

Врач призвал перестать "лечить" ожирение диетами

04:02 27.07.2020 (обновлено: 08:47 27.07.2020)
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© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий ожирением
Мужчина, страдающий ожирением
© Depositphotos / mostockfootage
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ожирение – это болезнь, которую надо лечить медикаментозно, а не диетами и другими ограничениями, заявил в эфире радио Sputnik врач-диетолог и руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков.
Диеты и ограничения в питании помогают снижать или увеличивать вес только здоровым людям. Если у человека есть признаки ожирения, то помочь тут уже могут только врачи, уверен медик.
Женщина с лишним весом
24 июля, 17:17
Диетолог рассказал, как определить у себя ожирение
Первопричиной ожирения диетолог назвал гормональные нарушения. По его словам, вредная пища может добавить лишние килограммы, но она не провоцирует болезнь.
"Чаще всего к ожирению приводит дисбаланс гормонов в организме. Еще может быть наследственная предрасположенность или влияние первых годов жизни, но обычно это - дисбаланс гормонов жиросжигающих и жиронакапливающих. Все эти диеты — это способ лишь на время приостановить процесс. Дисбаланс гормонов лечится и вылечивается врачами", — рассказал Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik.
Диетолог подчеркнул, что ожирение, как и остальные заболевания, нужно лечить вместе с врачом.
"Вопрос не стоит в том, чтобы ограничивать себя диетами, а стоит в том, чтобы один раз решить вопрос и не мучиться", — заключил Ковальков.
894123718
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Алексей КовальковЗдоровьеПитаниеОбщество
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