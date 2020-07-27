https://ria.ru/20200727/1574954672.html
Врач призвал перестать "лечить" ожирение диетами
Ожирение – это болезнь, которую надо лечить медикаментозно, а не диетами и другими ограничениями, заявил в эфире радио Sputnik врач-диетолог и руководитель... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T04:02
2020-07-27T08:47
алексей ковальков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей ковальков, здоровье, питание, общество
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Ожирение – это болезнь, которую надо лечить медикаментозно, а не диетами и другими ограничениями, заявил в эфире радио Sputnik
врач-диетолог и руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков
.
Диеты и ограничения в питании помогают снижать или увеличивать вес только здоровым людям. Если у человека есть признаки ожирения, то помочь тут уже могут только врачи, уверен медик.
Первопричиной ожирения диетолог назвал гормональные нарушения. По его словам, вредная пища может добавить лишние килограммы, но она не провоцирует болезнь.
"Чаще всего к ожирению приводит дисбаланс гормонов в организме. Еще может быть наследственная предрасположенность или влияние первых годов жизни, но обычно это - дисбаланс гормонов жиросжигающих и жиронакапливающих. Все эти диеты — это способ лишь на время приостановить процесс. Дисбаланс гормонов лечится и вылечивается врачами", — рассказал Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik.
Диетолог подчеркнул, что ожирение, как и остальные заболевания, нужно лечить вместе с врачом.
"Вопрос не стоит в том, чтобы ограничивать себя диетами, а стоит в том, чтобы один раз решить вопрос и не мучиться", — заключил Ковальков.