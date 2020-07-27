Врач призвал перестать "лечить" ожирение диетами

"Чаще всего к ожирению приводит дисбаланс гормонов в организме. Еще может быть наследственная предрасположенность или влияние первых годов жизни, но обычно это - дисбаланс гормонов жиросжигающих и жиронакапливающих. Все эти диеты — это способ лишь на время приостановить процесс. Дисбаланс гормонов лечится и вылечивается врачами", — рассказал Алексей Ковальков в интервью