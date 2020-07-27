Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов

По его словам, в каждом магазине приложений существуют миллионы различных приложений от множества разработчиков, которые привлекают внимание пользователей. “На середину этого года наилучшими приложениями, которые пользуются устойчивым спросом, являются TikTok, были интересные моменты по WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram и, естественно, примкнувший за время пандемии Zoom”, — отметил эксперт.