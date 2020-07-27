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Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов
Наилучшими приложениями для смартфонов на середину 2020 года считаются TikTok, WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram и Zoom. В ближайшее время интересными... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T02:52
tiktok
netflix
whatsapp inc.
денис кусков
технологии
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
tiktok, netflix, whatsapp inc., денис кусков, технологии, общество

Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов

02:52 27.07.2020
2543
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok
© Depositphotos / J_ilina
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Наилучшими приложениями для смартфонов на середину 2020 года считаются TikTok, WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram и Zoom. В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его словам, в каждом магазине приложений существуют миллионы различных приложений от множества разработчиков, которые привлекают внимание пользователей. “На середину этого года наилучшими приложениями, которые пользуются устойчивым спросом, являются TikTok, были интересные моменты по WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram и, естественно, примкнувший за время пандемии Zoom”, — отметил эксперт.
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Что касается новых сервисов, то им, по словам Кускова, как правило, необходимо время для адаптации, чтобы посмотреть, какое количество пользователей они могут привлечь.
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TikTokNetflixWhatsApp Inc.Денис КусковТехнологииОбщество
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