Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

"Наступает самое жаркое по климату время на континентальной части России. Самые теплый период года приходится на последнюю пятидневку июля повсеместно. Возникает вопрос, а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния? Когда самая насыщенная солнечной энергией время. Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы", — сказал он.