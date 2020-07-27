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Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Последняя пятидневка июля, согласно климатической статистике, является самым теплым периодом года для континентальной России, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:16
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

01:39 27.07.2020 (обновлено: 06:16 27.07.2020)
16227
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Последняя пятидневка июля, согласно климатической статистике, является самым теплым периодом года для континентальной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Наступает самое жаркое по климату время на континентальной части России. Самые теплый период года приходится на последнюю пятидневку июля повсеместно. Возникает вопрос, а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния? Когда самая насыщенная солнечной энергией время. Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы", — сказал он.

Вильфанд отметил, что самое теплое время наступает как на европейской, так и на азиатской территории страны. Ученый предупредил, что климатически самый теплый период — это набор статистических данных за большой период, которые указывают на то, что в конце июля самые высокие температуры в году. Однако показатели ежедневной температуры могут отличаться от средней от года к году.
"А для прибрежных городов — это август, потому что передача энергии от солнца происходят по законам молекулярной теплопроводности, то есть медленно. А море очень "жадное" по отношению энергии, оно очень мало отдает энергии… Слой, который должен прогреться в море, больше — так называемый деятельный слой океана. Максимальный нагрев этого слоя происходит в августе, поэтому в прибрежных городах самый теплый месяц — это август", — сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд
00:09
Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
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Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
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