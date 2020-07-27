https://ria.ru/20200727/1574954570.html
Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Последняя пятидневка июля, согласно климатической статистике, является самым теплым периодом года для континентальной России, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T01:39
2020-07-27T06:16
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Последняя пятидневка июля, согласно климатической статистике, является самым теплым периодом года для континентальной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Наступает самое жаркое по климату время на континентальной части России. Самые теплый период года приходится на последнюю пятидневку июля повсеместно. Возникает вопрос, а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния? Когда самая насыщенная солнечной энергией время. Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы", — сказал он.
Вильфанд отметил, что самое теплое время наступает как на европейской, так и на азиатской территории страны. Ученый предупредил, что климатически самый теплый период — это набор статистических данных за большой период, которые указывают на то, что в конце июля самые высокие температуры в году. Однако показатели ежедневной температуры могут отличаться от средней от года к году.
"А для прибрежных городов — это август, потому что передача энергии от солнца происходят по законам молекулярной теплопроводности, то есть медленно. А море очень "жадное" по отношению энергии, оно очень мало отдает энергии… Слой, который должен прогреться в море, больше — так называемый деятельный слой океана. Максимальный нагрев этого слоя происходит в августе, поэтому в прибрежных городах самый теплый месяц — это август", — сказал Вильфанд.