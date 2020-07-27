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В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
Новый вид индивидуализации товаров - географические указания (ГУ) - появился в России, с 27 июля вступила в силу основная часть соответствующего закона, который РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T01:32
леонид попович
владимир путин
вино
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леонид попович, владимир путин, вино, экономика

В России стала возможной регистрация географического указания продуктов

01:32 27.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Новый вид индивидуализации товаров - географические указания (ГУ) - появился в России, с 27 июля вступила в силу основная часть соответствующего закона, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным год назад.
Закон, который вносит изменения, в частности, в Гражданский кодекс, призван упростить возможности регистрации и продвижения региональных брендов, используя для этого систему ГУ. Под ними понимается обозначение товара, происходящего с территории географического объекта и обладающего характеристиками, которые создают ассоциации с определенной территорией происхождения товара.
"С введением географического указания производители смогут получить правовую охрану обозначений, предназначенных для маркировки местной продукции, которая "не дотягивает" до уровня регистрации обозначения в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ) ввиду наличия жестких требований к этому объекту интеллектуальной собственности", - сообщил РИА Новости руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.
Ранее производители могли подчеркнуть географические особенности происхождения товаров через регистрацию НМПТ. Руководитель Роспатента пояснил, что принципиальным отличием ГУ от НМПТ является менее жесткая связь с территорией, "географическая привязка".
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"Например, производитель может брать не все сырье из того самого региона, отдельные этапы производства могут быть выведены за пределы географического объекта. Нужно признать, что в современных условиях это далеко не редкость, подобные действия позволяют уменьшить издержки, оптимизировать процесс производства, при этом сохранить особенности местного продукта", - сказал Ивлиев.
Он также обратил внимание, что у правообладателей появится возможность преобразовать НМПТ в ГУ и наоборот - как на стадии рассмотрения заявки, так и после регистрации соответствующего объекта, при соблюдении ряда условий. При этом исключительное право на использование ГУ - это также коллективное право, то есть производители не могут монополизировать свое право на обозначение, поскольку отсутствует возможность распоряжения правом.
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"Использование географических указаний выгодно, в первую очередь, производителю, поскольку привлекает покупателей, а также дает возможность отличать его продукцию от продукции конкурентов, произведенной в других регионах. Это может влиять на успешное продвижение товара на рынке и увеличение объемов реализации, что в свою очередь должно способствовать расширению и развитию производства, появлению новых рабочих мест. Потребитель же, приобретая товар, сопровождаемый географическим указанием, может быть уверен, что товар качественный и обладает теми характеристиками, на которые он рассчитывает", - подчеркнул глава Роспатента.

Влияние на виноделие

Подписанный в июле прошлого года документ вносит также изменения в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя в России (171-ФЗ). Согласно этим изменениям, предоставление правовой охраны ГУ и НМПТ в отношении винодельческой продукции, порядок осуществления и защиты права определяются частью четвертой Гражданского кодекса с учетом особенностей закона о госрегулировании на алкогольном рынке.
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Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович пояснил РИА Новости, что для производителей отрасли, которые уже выпускают вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ), появилась возможность дополнительно защитить свою продукцию.
"Мы начали формировать систему ЗГУ с 2016 года, в соответствии со 171-ФЗ. Она предназначена только для продуктов, сделанных из винограда, выращенного в России, и сегодня, в соответствии с законом "О виноградарстве и виноделии", у нас появилась категория "Вино России". Этому предшествовала большая работа, связанная с производством и фиксацией вин ЗГУ и ЗНМП (защищенным наименованием места происхождения - ред.), которая и продолжает защищать и развивать эту категорию", - сказал Попович.
"Естественно, российские виноделы, которые уже давно выпускают вина с ЗГУ, могут повторно их защитить через Гражданский кодекс еще и как товар с ГУ. По сути, это просто дополнительная защита для тех марок, которые зарегистрированы", - добавил собеседник агентства.
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Леонид ПоповичВладимир ПутинВиноЭкономика
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