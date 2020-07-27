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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574954095.html
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:23
распространение нового коронавируса
центры по контролю и профилактике заболеваний сша
коронавирус covid-19
диабет
здоровье
сша
медицина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
центры по контролю и профилактике заболеваний сша, коронавирус covid-19, диабет, здоровье, сша, медицина, в мире

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

00:50 27.07.2020 (обновлено: 08:23 27.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Врач. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
Отмечается, что зараженные коронавирусом диабетики также в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации. Также, сообщает портал, статистика, собранная за несколько месяцев пандемии, показала, что диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.
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Ученый из Калифорнийского университета в Сан Франциско Пракаш Дидванья напомнил, что диабету присущ целый ряд осложнений, включая болезни почек, инсульт, инфаркт миокарда, нарушение иннервации конечности, доходящее до ампутации, а также ухудшение зрения. Самым серьезным осложнением исследователь называет снижение эффективности иммунной системы.
В свою очередь, доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Коламбусе заявил о необходимости больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с лечащими врачами и социальными работниками. Врачи, считает Джозеф, должны контролировать возможное возникновение гипогликемии, которая не менее опасна, чем повышение глюкозы в крови.
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Также доктор выразил мнение, что в этом вопросе может помочь телемедицина: пациенты смогут передавать данные об уровне сахара и других показателей, на основе которых врачи будут принимать решение о необходимости вызвать больного в стационар, предварительно изолировав от зараженных коронавирусом.
Всего за время пандемии в России выявили около 812 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 269 человек умерли, более 600 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — почти 238 тысяч — приходится на Москву. При этом более 174 тысяч пациентов уже поправились.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЦентры по контролю и профилактике заболеваний СШАКоронавирус COVID-19ДиабетЗдоровьеСШАМедицинаВ мире
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