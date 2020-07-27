Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200727/1574953852.html
Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
Компания "КосмоКурс" - российский оператор суборбитальных полетов в космос - готова предоставить временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T00:25
хочу стать космонавтом
космокурс
михаил дегтярев
космос - риа наука
роскосмос
госдума рф
нижний новгород
хабаровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_0:0:1544:870_1400x0_80_0_0_15edf2e2459d2cbfee372240eb7123d5.jpg
https://ria.ru/20200726/1574949771.html
https://ria.ru/20200726/1574925299.html
5
нижний новгород
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_0:0:1544:870_1400x0_80_0_0_15edf2e2459d2cbfee372240eb7123d5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_12:0:1452:1080_1400x0_80_0_0_5e0346105f2dcecd8f254b616987a9d5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_192:0:1272:1080_1400x0_80_0_0_906dcf85ec9da7cffd4eb29fdbe4f7e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космокурс, михаил дегтярев, космос - риа наука, роскосмос, госдума рф, нижний новгород, хабаровск

Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"

00:25 27.07.2020
4067
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Компания "КосмоКурс" - российский оператор суборбитальных полетов в космос - готова предоставить временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву возможность полететь в космос в качестве испытателя.
В 2016 году, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, Дегтярев заявил, что намерен отправиться в космический полет в качестве испытателя техники компании "КосмоКурс".
"Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев", - сказал РИА Новости гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.
"Смелый он человек", - добавил он.
Пушкин уточнил, что такой полет возможен не ранее 2025 года.
В прошлый понедельник президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, во вторник он прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров региона. На этом посту он заменил Сергея Фургала, который был снят с должности, поскольку подозревается в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 20:01
Дегтярев намерен продолжить выходить к людям для общения
Компания "КосмоКурс" создана для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Ранее компания объявила о планах создания космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность.
Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году - длительностью 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Вчера, 02:44
Дегтярев обещал дать свой номер инвесторам в Хабаровском крае
62230214
Обсудить 5
Хочу стать космонавтомКосмоКурсМихаил ДегтяревКосмос - РИА НаукаРоскосмосГосдума РФНижний НовгородХабаровск
Рекомендуем
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Наталья Штурм заявила, что сын Алибасова готов похоронить отца ради пиара
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Ноутбук
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
Основателя "Корчмы Тарас Бульба" могут объявить в международный розыск
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
Набережная реки Кама в Перми
Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
Фрукты и овощи
Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи
Врач
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Флаги Евросоюза и стран G7
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02В Афинах обстреляли журналиста скандальной газеты, сообщило издание
09:02В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета
08:55В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения
08:54В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
08:51Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19
08:47В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр
08:47В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
08:46Названы повышающие риск смерти при коронавирусе заболевания
08:37В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
08:31В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
08:30В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
08:23Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
08:19В восьми московских парках открылись веревочные городки
08:15В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
08:12В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
08:11Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
08:10Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
08:03Новый российский космический робот может остаться без личного имени
07:58Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов
07:56В Хакасии планируют разрешить работу детсадам в полноценном режиме
Лента новостейМолния