Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"

"Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев", - сказал РИА Новости гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.

Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году - длительностью 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.