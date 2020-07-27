Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Компания "КосмоКурс" - российский оператор суборбитальных полетов в космос - готова предоставить временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву возможность полететь в космос в качестве испытателя.
"Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев", - сказал РИА Новости гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.
"Смелый он человек", - добавил он.
Пушкин уточнил, что такой полет возможен не ранее 2025 года.
В прошлый понедельник президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, во вторник он прибыл в Хабаровск и был представлен кабинету министров региона. На этом посту он заменил Сергея Фургала, который был снят с должности, поскольку подозревается в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах.
Компания "КосмоКурс" создана для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Ранее компания объявила о планах создания космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность.
Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году - длительностью 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить 200-250 тысяч долларов. Компания планирует проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.