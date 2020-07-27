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В "Векторе" начались клинические испытания испытание вакцины от COVID-19
Центр "Вектор" в понедельник начинает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрешение на проведение исследования было получено в пятницу,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:25
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татьяна голикова
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В "Векторе" начались клинические испытания испытание вакцины от COVID-19

00:12 27.07.2020 (обновлено: 08:25 27.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Центр "Вектор" в понедельник начинает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрешение на проведение исследования было получено в пятницу, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Центр "Вектор" Роспотребнадзора получил 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний", - говорится в сообщении.
Гендиректор центра "Вектор" в интервью РИА Новости ранее заявлял, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, позднее в исследовании примут участие добровольцы в возрасте до 60 лет, всего планируется проверить вакцину на 300 добровольцах.
Испытывать на себе вакцину будут в том числе 60 сотрудников центра "Вектор", уточнял Максютов.
Он отметил, что решение о вакцинации для населения можно будет принимать только после окончательного подтверждения безопасности и эффективности вакцины, ее регистрации.
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Первый этап клинических исследований закончится в сентябре, сообщал Максютов РИА Новости, и при получении хороших результатов по безвредности и иммуногенности вакцины начнется ее регистрация.
"Важно отметить, что наблюдение за добровольцами останется и в пострегистрационном периоде", - подчеркнул Максютов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одним из лидеров по созданию вакцины от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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