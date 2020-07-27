В "Векторе" начались клинические испытания испытание вакцины от COVID-19

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Центр "Вектор" в понедельник начинает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрешение на проведение исследования было получено в пятницу, сообщила пресс-служба Центр "Вектор" в понедельник начинает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрешение на проведение исследования было получено в пятницу, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора

"Центр "Вектор" Роспотребнадзора получил 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Гендиректор центра "Вектор" в интервью РИА Новости ранее заявлял, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, позднее в исследовании примут участие добровольцы в возрасте до 60 лет, всего планируется проверить вакцину на 300 добровольцах.

Испытывать на себе вакцину будут в том числе 60 сотрудников центра "Вектор", уточнял Максютов.

Он отметил, что решение о вакцинации для населения можно будет принимать только после окончательного подтверждения безопасности и эффективности вакцины, ее регистрации.

Первый этап клинических исследований закончится в сентябре, сообщал Максютов РИА Новости, и при получении хороших результатов по безвредности и иммуногенности вакцины начнется ее регистрация.

"Важно отметить, что наблюдение за добровольцами останется и в пострегистрационном периоде", - подчеркнул Максютов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одним из лидеров по созданию вакцины от коронавируса.