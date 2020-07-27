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"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
Госсекретарь США Помпео объявил о занесении главы Чечни Р. А. Кадырова в черный список. "Это связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:00
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155811/12/1558111234_0:96:2638:1579_1400x0_80_0_0_6d0f75a5fe751b109f00c637cb6e1226.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, сша, авторы, мнение - авторы

"Ужасающие сообщения": США и Кадыров

08:00 27.07.2020
2843
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Госсекретарь США Помпео объявил о занесении главы Чечни Р. А. Кадырова в черный список. "Это связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад". Кроме совсем уже давних дел, Кадырову припомнили также 2017-2018 годы, когда имели место "ужасающие сообщения о злоупотреблениях в отношении ЛГБТ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан", а также и нынешние времена, когда Кадыров "под предлогом борьбы с коронавирусом еще больше нарушает права человека в Чеченской Республике".
"Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды, к принятию аналогичных мер", — заключил госсекретарь.
Телеведущая Ольга Скабеева
24 июля, 11:48
Скабеева сочла ответ Кадырова на санкции США образцовым
Виновник торжества сперва пригласил Помпео в Чечню, чтобы он на месте убедился в благоденствии края, но потом переменил мнение и подверг санкциям активы Помпео в Чеченской Республике. Кроме того, он провел эффектную фотосессию сразу с двумя ручными пулеметами.
Затем, однако, он избрал более академический тон и раскритиковал Госдеп за очевидные юридические несообразности. В чем Кадырова поддержали уполномоченный по правам человека Т. Н. Москалькова и представитель МИД России М. В. Захарова.
Как сказал бы Данте Алигьери, "сколь ни был бы овеян всякой славой" Р. А. Кадыров, при чем тут его жена и дети, на которых тоже распространены санкции? Даже т. Сталин указывал (достаточно лицемерно, ибо существовала литерная статья ЧСИР — член семьи изменника Родины), что "сын за отца не отвечает". Помпео же не счел даже нужным прибегать к лицемерию.
Причем решение Госдепа еще более запутанное. Положим, "муж да жена — одна сатана", и его супруга Медни, с которой он состоит в браке с 1995 года, должна нести ответственность наряду с Рамзаном. Хотя о ее участии в грубых нарушениях и ужасающих злоупотреблениях ничего не известно — даже источникам Госдепа. Разве что ее вина в том, что она не пресекала мужниных деяний.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Вчера, 15:38
Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США
Но с детьми (которых у Кадырова много — и родных, и приемных) совсем странно. Из десяти детей санкциям подверглись только дочери Айшат (1998 г. р.) и Карина (2000 г. р.). К действиям, имевшим место более десяти лет назад, они не могут иметь отношения. Может быть, они, несмотря на совсем юный возраст, жестоко гнали ЛГБТ, но это все-таки надо как-то доказывать. Единственное объяснение: они виновны в нарушениях в той же мере, что и остальные дети Кадырова, то есть никак, но поскольку — в отличие от остальных, более юных — они старше 16 лет, то и на них должна пасть суровая, но справедливая кара американского закона.
Вообще же решение о санкциях для Кадырова — будь он безгрешен или грешен, в данном случае это неважно, — отличается полным отсутствием каких-либо процессуальных гарантий, пусть даже чисто формальных. Принципы римского права тут и не ночевали.
Все так, но с чего мы взяли, что санкции США вообще должны иметь какое-то отношение к закону? "Голос Америки" когда-то так сказал?
Рамзан Кадыров
24 июля, 12:23
В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звание генерал-майора
В действительности они подобны опале, налагаемой носителем верховной власти на вельмож, чем-либо вызвавших его неудовольствие. Опала не является судебной санкцией, она есть чистое выражение воли самодержца: "Холопов своих миловати вольны есмы, а и казнити вольны есмы". Все.
Суровость опалы может быть различной, она может распространяться и на членов семьи, etc. Все во власти монарха. Был светлейший князь А. Д. Меншиков (кстати, сильно небезгрешный), император Петр II (точнее, клан Долгоруких) опалился на него — и все, пожалуйте в ссылку в Березов, причем вместе с женой (умерла по дороге в ссылку), сыном и двумя дочерьми.
Причем не ограниченная законом воля самодержца действовала далеко не только в России. См. типовой документ XVIII века — так называемую lettre de cachet (королевская записка о заточении без суда и следствия): "Господину графу де Жюмиляку, управляющему моего Бастильского замка. Господин граф де Жюмиляк, пишу вам, чтобы сообщить о помещении в мой замок Бастилию ниженазванного <…> и его содержании там до моего нового приказа. Людовик".
Если рассматривать нынешние американские санкции как точное продолжение этой давней традиции, все вопросы снимаются. "Холопов своих казнити вольны есмы".
Рамзан Кадыров с пулеметами
23 июля, 17:17
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Другое дело, что властители прошлого, налагая опалу на какого-нибудь вельможу, располагали средствами, обеспечивающими опалу, — например заведением п/у графа де Жюмиляка. В случае нынешних США опала, налагаемая на человека, находящегося вне досягаемости Сияющего Города, является, конечно, актом произвола, но своей цели не достигает. В этом существенная разница.
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Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСШААвторыМнение - Авторы
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