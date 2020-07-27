"Ужасающие сообщения": США и Кадыров

Госсекретарь США Помпео объявил о занесении главы Чечни Р. А. Кадырова в черный список. "Это связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад". Кроме совсем уже давних дел, Кадырову припомнили также 2017-2018 годы, когда имели место "ужасающие сообщения о злоупотреблениях в отношении ЛГБТ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан", а также и нынешние времена, когда Кадыров "под предлогом борьбы с коронавирусом еще больше нарушает права человека в Чеченской Республике".

"Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды, к принятию аналогичных мер", — заключил госсекретарь.

Виновник торжества сперва пригласил Помпео в Чечню, чтобы он на месте убедился в благоденствии края, но потом переменил мнение и подверг санкциям активы Помпео в Чеченской Республике. Кроме того, он провел эффектную фотосессию сразу с двумя ручными пулеметами.

Затем, однако, он избрал более академический тон и раскритиковал Госдеп за очевидные юридические несообразности. В чем Кадырова поддержали уполномоченный по правам человека Т. Н. Москалькова и представитель МИД России М. В. Захарова.

Как сказал бы Данте Алигьери, "сколь ни был бы овеян всякой славой" Р. А. Кадыров, при чем тут его жена и дети, на которых тоже распространены санкции? Даже т. Сталин указывал (достаточно лицемерно, ибо существовала литерная статья ЧСИР — член семьи изменника Родины), что "сын за отца не отвечает". Помпео же не счел даже нужным прибегать к лицемерию.

Причем решение Госдепа еще более запутанное. Положим, "муж да жена — одна сатана", и его супруга Медни, с которой он состоит в браке с 1995 года, должна нести ответственность наряду с Рамзаном. Хотя о ее участии в грубых нарушениях и ужасающих злоупотреблениях ничего не известно — даже источникам Госдепа. Разве что ее вина в том, что она не пресекала мужниных деяний.

Но с детьми (которых у Кадырова много — и родных, и приемных) совсем странно. Из десяти детей санкциям подверглись только дочери Айшат (1998 г. р.) и Карина (2000 г. р.). К действиям, имевшим место более десяти лет назад, они не могут иметь отношения. Может быть, они, несмотря на совсем юный возраст, жестоко гнали ЛГБТ, но это все-таки надо как-то доказывать. Единственное объяснение: они виновны в нарушениях в той же мере, что и остальные дети Кадырова, то есть никак, но поскольку — в отличие от остальных, более юных — они старше 16 лет, то и на них должна пасть суровая, но справедливая кара американского закона.

Вообще же решение о санкциях для Кадырова — будь он безгрешен или грешен, в данном случае это неважно, — отличается полным отсутствием каких-либо процессуальных гарантий, пусть даже чисто формальных. Принципы римского права тут и не ночевали.

Все так, но с чего мы взяли, что санкции США вообще должны иметь какое-то отношение к закону? "Голос Америки" когда-то так сказал?

В действительности они подобны опале, налагаемой носителем верховной власти на вельмож, чем-либо вызвавших его неудовольствие. Опала не является судебной санкцией, она есть чистое выражение воли самодержца: "Холопов своих миловати вольны есмы, а и казнити вольны есмы". Все.

Суровость опалы может быть различной, она может распространяться и на членов семьи, etc. Все во власти монарха. Был светлейший князь А. Д. Меншиков (кстати, сильно небезгрешный), император Петр II (точнее, клан Долгоруких) опалился на него — и все, пожалуйте в ссылку в Березов, причем вместе с женой (умерла по дороге в ссылку), сыном и двумя дочерьми.

Причем не ограниченная законом воля самодержца действовала далеко не только в России. См. типовой документ XVIII века — так называемую lettre de cachet (королевская записка о заточении без суда и следствия): "Господину графу де Жюмиляку, управляющему моего Бастильского замка. Господин граф де Жюмиляк, пишу вам, чтобы сообщить о помещении в мой замок Бастилию ниженазванного <…> и его содержании там до моего нового приказа. Людовик".

Если рассматривать нынешние американские санкции как точное продолжение этой давней традиции, все вопросы снимаются. "Холопов своих казнити вольны есмы".