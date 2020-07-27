Генерал СК Елена Леоненко: неотвратимость наказания никто не отменял

Количество тяжких преступлений снижается в России с каждым годом, но число налоговых преступлений остается высоким, причем мошенники придумывают все новые схемы. Расследованием налоговых преступлений занимаются не только налоговики, но следователи, которые 25 июля отмечали профессиональный праздник. Какой ущерб такие преступления наносят бюджету страны, какой регион лидирует по неуплате налогов, какие налоговые схемы являются самыми популярными и почему освобожденного основателя "Тараса Бульбы" Юрия Белойвана снова ищут правоохранители, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник юстиции Елена Леоненко. Беседовали Ирина Андреева и Роман Баландин.

— Елена Евгеньевна, давайте начнем с того, какой ущерб налоговые преступления наносят российскому бюджету? О каких суммах идет речь?

— По данным Следственного комитета, в среднем в результате налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей. Но можно констатировать, что на протяжении 2016–2019 годов динамика относительно стабильна. Сразу могу сказать, что статистика — предмет бесконечных дискуссий между ведомствами. Ежегодно издается совместный приказ Генпрокуратуры и МВД, в котором утверждается статотчетность. И там каждый раз меняются позиции об отнесении преступлений к той или иной категории. Какие составы преступления, в том числе экономические, считать налоговыми. Какие просто, без дополнительных условий, а какие с дополнительными условиями.

Так вот, по данным первого полугодия 2020 года, правоохранительными органами выявлено три тысячи 62 налоговых преступления, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение произошло на 17%. Предварительно расследованы уголовные дела об одной тысячи 730 преступлениях. В суд направлены уголовные дела о 728 преступлениях. Выявлено одна тысяча 562 лица, совершивших преступления указанной категории. Размер причиненного бюджету ущерба составил более 47 миллиардов рублей.

В результате совместной деятельности правоохранительных органов к концу первого полугодия 2020 года уже удалось возместить порядка 30 миллиардов рублей, из которых, мягко говоря, так называемые недобросовестные налогоплательщики, попавшие в орбиту уголовного преследования, добровольно уплатили в бюджет более 17,1 миллиарда рублей. В рамках уголовного процесса изъято имущества, денег и ценностей на сумму более 419 миллионов рублей, стоимость имущества, на которое наложен арест, составила более 12,4 миллиарда рублей.

— С чем связано снижение преступлений в налоговой сфере в первом полугодии?

— Причина кроется в том, что законодатель в целях обеспечения в стране благоприятного инвестиционного климата шел по пути либерализации законодательства об уголовной ответственности за экономические преступления, в том числе и за налоговые. За последние 5-6 лет суммы пороговых значений для квалификации налоговой недоимки как криминальной увеличивались.

Здесь также надо сказать, что налоговая преступность приобретает новые формы, преступники, если можно так сказать, в белых воротничках ухищряются придумывать новые схемы и способы совершения преступлений, видоизменять их, придавать своей преступной деятельности характер правомерной и тем самым имитировать ее, тщательно маскировать следы преступлений, поэтому данный вид преступлений остается еще на достаточно латентном уровне.

При этом должна сказать, что вкупе с налоговыми мы, как и прежде, выявляем так называемые дополнительные составы преступления, предусмотренные ст. 172, 173.1, 173.2 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица – ред.) с примечаниями, где речь идет о так называемых "услугах по обналичиванию денежных средств", об искусственном создании юрлиц, когда плодятся "фирмы-однодневки", и другие составы, связанные с фальсификацией доказательств, подделкой документов, с целью предоставления их в арбитражный суд, для подтверждения видимости законности, реальности сделок и так далее.

Вообще, традиционно мы к налоговым относим четыре статьи – с 198-й по 199.2, плюс тут еще добавляется к нам статья 159 УК РФ ("Мошенничество". – Прим. ред.). Как правило, событие этого преступления связано с незаконным возмещением из бюджета налога на добавленную стоимость.

Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до 10 лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й.

Поэтому сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления – "Налоговое мошенничество". Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано.

Тем не менее за 2016–2019 годы, несмотря на то, что минимальный порог для привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления был утроен и общее число налоговых преступлений сокращалось, в результате деятельности СК , МВД и ФНС число выявленных преступлений увеличилось с 66 до 89.

За тот же период по оконченным уголовным делам о налоговых преступлениях общий ущерб бюджету страны от непоступления налоговых и иных обязательных платежей вырос с 59 до 75 миллиардов рублей, а размер возмещенного ущерба с 36 до более чем 40 миллиардов рублей.

Если говорить об организованных формах налоговой преступности, то в последнее время в ходе расследования нами активно выявляется незаконная банковская деятельность (Ст. 172 УК РФ. – Прим. ред.). Такие случаи выявлены в Алтайском крае, Магаданской, Пензенской и Омской областях.

Таким образом, правоохранительные органы постепенно переходят от количества к качеству. Мы стараемся делать акцент на установлении крупных сумм налоговой недоимки и организованных форм налоговой преступности, продолжая при этом в целом обеспечивать принцип неотвратимости ответственности.

— А какой регион в России является, скажем так, лидером по неуплате налогов?

— Это в немалой степени зависит от населенности и экономического потенциала, поэтому лидером здесь всегда будут крупные экономические регионы. Так, по количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96). Примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд и по сумме причиненного ущерба.

— А какая самая большая сумма была скрыта от налоговой службы в 2020 году?

— В текущем году самая большая сумма от налоговой службы скрыта одним из индивидуальных предпринимателей в Москве на сумму 1,1 миллиарда рублей, но об уголовном деле говорить пока рано до окончания всех мероприятий. В Ярославле самая крупная недоимка у ЗАО "Империал Тобакко Ярославль", эта компания за 2014–2016 годы уклонилось от уплаты НДС и акцизов на сумму почти 2,7 миллиарда рублей. Дело было возбуждено 10 января в текущем году, и уже на сегодняшний день недоимка, пени и штраф погашены в полном объеме, общая сумма вышла в 3,7 миллиарда рублей, в связи с этим 29 июня дело прекращено. Во Владимире самая крупная недоимка у ООО "Рудо-Аква" за 2013–2014 годы на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Дело возбуждено 26 марта.

— Какое самое громкое налоговое преступление СК удалось раскрыть?

— Это, наверное, уголовное дело в отношении Юрия Белойвана об уклонении от уплаты налогов с сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба". Там сумма недоимки составила 650 миллионов по восьми юридическим лицам. Оно и громкое, и резонансное, и само по себе интересное с точки зрения механизма совершения преступления и доказывания.

Суть схемы заключалась в том, что Белойван скрывал прибыль, производя расчеты с клиентами в наличной форме, а когда по результатам контрольных мероприятий налоговая доначисляла ему неуплаченные налоги, он банкротил юрлица и переводил активы на вновь создаваемые компании. По приговору Белойван получил два года лишения свободы, апелляция снизила срок до 1,9 лет, а кассация освободила его в связи с состоянием здоровья.

По первому делу было арестовано 13 тысяч евро, 180 тысяч рублей и чуть более 1,1 миллиона долларов США наличными, нежилое помещение стоимостью 148,7 миллиона рублей, земельный участок стоимостью 47,3 миллиона рублей, жилой дом за 19,3 миллиона рублей, три автомобиля марки Mercedes SL500, S500 и 350 GL CDI, а также Porsche Cayenne, несколько банковских и расчетных счетов с 25,6 миллиона рублей. Иски ФНС по взысканию налогов рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.

А далее Белойван скрылся. Дело в том, что, применяя указанную схему, ему удавалось избегать взыскания с него в принудительном порядке налоговой недоимки. В последующем она была квалифицирована как сокрытие имущества и денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, поэтому 5 февраля этого года было возбуждено второе уголовное дело по статье 199.2 УК РФ по факту сокрытия денежных средств Белойваном на сумму 57 миллионов рублей. Его планируется объявить в международный розыск. Следствие продолжается. Хочется добавить, что в этом случае превентивная функция государства сработала. Аналогичные сети и рестораны после этого дела перестали брать оплату наличкой, которая, в нарушение закона, ни в каких документах не фиксировалась.

— В целом какие налоги чаще всего не платят? Какой самый распространенный вид налоговых преступлений в России?

— В России чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. Самый распространенный вид налоговых преступлений в России – это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот. Таким образом завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону. Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС.

А так как налогоплательщик фактически не нес расходы и не платил НДС при расчете с мнимыми контрагентами, то и не имел права на вычеты и, соответственно, не имел права их указывать в декларациях, тем самым на сумму вычетов он уклонился от уплаты НДС. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета.

— Кто чаще всего совершает налоговые преступления и в каких отраслях?

— Это сфера строительства, торговли, в том числе оптовой, финансово-кредитной системе, на транспорте. Преступления в основном совершаются руководителями юридических лиц при соучастии их подчиненных, а также лицами, фактически владеющими и руководящими бизнесом, так называемые конечные бенефициары.

— В уголовном деле что важнее – вернуть деньги или наказать?