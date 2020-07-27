https://ria.ru/20200727/1574886986.html
Райан Рейнольдс снимется у режиссера "Очень странных дел"
Режиссер и исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви снимет для Netflix фильм о путешествиях во времени с Райаном Рейнольдсом в главной роли,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T02:38
2020-07-27T02:38
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новости культуры
netflix
райан рейнольдс (актер)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, райан рейнольдс (актер)
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости
. Режиссер и исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви снимет для Netflix фильм о путешествиях во времени с Райаном Рейнольдсом в главной роли, сообщает
THR.
Лента называется "Наше имя Адам" ("Our Name is Adam"). Продюсерами проекта также выступят Рейнольдс и Леви.
Главному герою предстоит отправиться в прошлое, чтобы получить помощь от самого себя 13-летнего. Там он встречает своего покойного отца — ровесника его сегодняшнего персонажа.
Изначально предполагалось, что проектом будет заниматься Paramount, но в результате он перешел к студии Skydance, которая снимала "Бессмертную гвардию".
Дата выхода ленты пока не сообщается.
Впервые Леви и Рейнольдс вместе работали над картиной "Главный герой". Его мировая премьера в кинотеатрах должна была состояться 4 июля, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 11 декабря