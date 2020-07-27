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Райан Рейнольдс снимется у режиссера "Очень странных дел"
Режиссер и исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви снимет для Netflix фильм о путешествиях во времени с Райаном Рейнольдсом в главной роли,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T02:38
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райан рейнольдс (актер)
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix, райан рейнольдс (актер)

Райан Рейнольдс снимется у режиссера "Очень странных дел"

02:38 27.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Режиссер и исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви снимет для Netflix фильм о путешествиях во времени с Райаном Рейнольдсом в главной роли, сообщает THR.
Лента называется "Наше имя Адам" ("Our Name is Adam"). Продюсерами проекта также выступят Рейнольдс и Леви.
Главному герою предстоит отправиться в прошлое, чтобы получить помощь от самого себя 13-летнего. Там он встречает своего покойного отца — ровесника его сегодняшнего персонажа.
Изначально предполагалось, что проектом будет заниматься Paramount, но в результате он перешел к студии Skydance, которая снимала "Бессмертную гвардию".
Дата выхода ленты пока не сообщается.
Впервые Леви и Рейнольдс вместе работали над картиной "Главный герой". Его мировая премьера в кинотеатрах должна была состояться 4 июля, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 11 декабря
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixРайан Рейнольдс (актер)
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