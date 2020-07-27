Райан Рейнольдс снимется у режиссера "Очень странных дел"

Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Режиссер и исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви снимет для Netflix фильм о путешествиях во времени с Райаном Рейнольдсом в главной роли, . Режиссер и исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви снимет для Netflix фильм о путешествиях во времени с Райаном Рейнольдсом в главной роли, сообщает THR.

Лента называется "Наше имя Адам" ("Our Name is Adam"). Продюсерами проекта также выступят Рейнольдс и Леви.

Главному герою предстоит отправиться в прошлое, чтобы получить помощь от самого себя 13-летнего. Там он встречает своего покойного отца — ровесника его сегодняшнего персонажа.

Изначально предполагалось, что проектом будет заниматься Paramount, но в результате он перешел к студии Skydance, которая снимала "Бессмертную гвардию".

Дата выхода ленты пока не сообщается.