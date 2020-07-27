Британский дом за полтора миллиона долларов стал призом в лотерее

Его владелец Питер Пирс решил пожертвовать свое жилище на благотворительность, и теперь его может выиграть любой желающий, кто приобретет лотерейный билет за два с половиной доллара. Вся выручка от продажи билетов пойдет дому Святой Варнавы – хоспису, в котором заботились о его покойном отце.