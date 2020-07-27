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Британский дом за полтора миллиона долларов стал призом в лотерее
В Великобритании можно в лотерее выиграть дом стоимостью полтора миллиона долларов, сообщает Upi. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T02:38
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Британский дом за полтора миллиона долларов стал призом в лотерее

02:38 27.07.2020
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© Фото : @dreamhomeprizedrawДом в Англии, стоимостью более 1,5 млн. долларов
Дом в Англии, стоимостью более 1,5 млн. долларов
© Фото : @dreamhomeprizedraw
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. В Великобритании можно в лотерее выиграть дом стоимостью полтора миллиона долларов, сообщает Upi.
Его владелец Питер Пирс решил пожертвовать свое жилище на благотворительность, и теперь его может выиграть любой желающий, кто приобретет лотерейный билет за два с половиной доллара. Вся выручка от продажи билетов пойдет дому Святой Варнавы – хоспису, в котором заботились о его покойном отце.
Дом Святой Варнавы из-за пандемии коронавируса нуждается в пожертвованиях, поэтому Пирс решил помочь.
Пирс сказал, что владел этим домом около 20 лет, а в 2018 году в нем был завершен капитальный ремонт. Особняк, который называют "Крепость художника", находится в графстве Западный Суссекс.
Желающие выиграть его могут принять участие в розыгрыше до 31 августа на сайте конкурса.
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