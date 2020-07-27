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Группа "Мумий Тролль" представила трек "Тот день когда"
Российская рок-группа "Мумий Тролль" представила на всех цифровых площадках новый трек "Тот день когда" из грядущего альбома музыкантов "После Зла". РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T01:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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музыка, новости культуры, мумий тролль

Группа "Мумий Тролль" представила трек "Тот день когда"

01:09 27.07.2020
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© Фото : "Мумий Тролль"Музыкальная группа "Мумий Тролль"
Музыкальная группа Мумий Тролль
© Фото : "Мумий Тролль"
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российская рок-группа "Мумий Тролль" представила на всех цифровых площадках новый трек "Тот день когда" из грядущего альбома музыкантов "После Зла".

"Мы начали записывать наш альбом еще в 2019 году, не подозревая о том, что закончить его будет проблематично из-за будущей пандемии неожиданного мирового зла. Поэтому, когда наши поклонники начали спрашивать, когда же новый альбом, наконец, выйдет в свет, ответ был найден в одной из строчек песен "После Зла", – цитируют слова фронтмена группы Ильи Лагутенко в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, релиз альбома состоится 4 декабря 2020 года с последующим туром в его поддержку. Известно, что в трек-лист войдет песня "Лира", представленная в апреле, и хит "Лето без интернета", выпущенный в прошлом году.
Авторские иллюстрации к сборнику создал украинский художник Владимир Манжос, известный по псевдониму Waone. Они лягут в основу новой коллекции сувенирной продукции и оформления эксклюзивного тиража виниловых пластинок.
Скриншот видеоклипа группы Мумий Тролль Лира
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Илья Лагутенко любуется светлячками и грибами в клипе на песню "Лира"
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КультураМузыкаНовости культурыМумий Тролль
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