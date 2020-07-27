https://ria.ru/20200727/1574874447.html
Группа "Мумий Тролль" представила трек "Тот день когда"
Российская рок-группа "Мумий Тролль" представила на всех цифровых площадках новый трек "Тот день когда" из грядущего альбома музыкантов "После Зла". РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T01:09
2020-07-27T01:09
культура
музыка
новости культуры
мумий тролль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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музыка, новости культуры, мумий тролль
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российская рок-группа "Мумий Тролль" представила на всех цифровых площадках новый трек "Тот день когда" из грядущего альбома музыкантов "После Зла".
"Мы начали записывать наш альбом еще в 2019 году, не подозревая о том, что закончить его будет проблематично из-за будущей пандемии неожиданного мирового зла. Поэтому, когда наши поклонники начали спрашивать, когда же новый альбом, наконец, выйдет в свет, ответ был найден в одной из строчек песен "После Зла", – цитируют слова фронтмена группы Ильи Лагутенко в пресс-службе.
Как рассказали в пресс-службе, релиз альбома состоится 4 декабря 2020 года с последующим туром в его поддержку. Известно, что в трек-лист войдет песня "Лира", представленная в апреле, и хит "Лето без интернета", выпущенный в прошлом году.
Авторские иллюстрации к сборнику создал украинский художник Владимир Манжос, известный по псевдониму Waone. Они лягут в основу новой коллекции сувенирной продукции и оформления эксклюзивного тиража виниловых пластинок.