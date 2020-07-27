Группа "Мумий Тролль" представила трек "Тот день когда"

"Мы начали записывать наш альбом еще в 2019 году, не подозревая о том, что закончить его будет проблематично из-за будущей пандемии неожиданного мирового зла. Поэтому, когда наши поклонники начали спрашивать, когда же новый альбом, наконец, выйдет в свет, ответ был найден в одной из строчек песен "После Зла", – цитируют слова фронтмена группы Ильи Лагутенко в пресс-службе.