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Чукотские школьники написали книгу о своей жизни
В жизни школьников Чукотского автономного округа произошло удивительное событие: ребята написали настоящие книги о своей жизни, которые будут храниться в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:00
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хорошие новости, чукотский автономный округ

Чукотские школьники написали книгу о своей жизни

08:00 27.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаШкольники в библиотеке
Школьники в библиотеке
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В жизни школьников Чукотского автономного округа произошло удивительное событие: ребята написали настоящие книги о своей жизни, которые будут храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве. Книгу "Мой класс – мои друзья" создали учащиеся пятого класса из села Алькатваама, а книгу "Первоклашки" – учащиеся первого класса из села Конергино.
Идею написать книгу в рамках проекта "Всероссийская школьная летопись" детям подарили классные руководители. Как рассказали РИА Новости пятиклассники Георгий Радивилов и Руслан Аканта, в книге школьники хотели рассказать о том, как живет их класс.
"Мы писали о наших спортивных достижениях, о мероприятиях, которые проходили в нашем классе, о нашей чукотской природе и о наших талантах", – поделился Руслан.
© Предоставлено пресс-службой администрации Чукотского автономного округаУчащиеся 5 класса центра образования села Алькатваам Чукотского автономного округа
Учащиеся 5 класса центра образования села Алькатваам Чукотского автономного округа
© Предоставлено пресс-службой администрации Чукотского автономного округа
Учащиеся 5 класса центра образования села Алькатваам Чукотского автономного округа
Прочитать школьную летопись сможет любой желающий: книга будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети, а электронные версии издания поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату. Кроме того, свой экземпляр издания школьники получат абсолютно бесплатно.
Библиотека проекта "Всероссийская школьная летопись" насчитывает более тысячи книг юных авторов. За два года в проекте приняло участие около 400 тысяч школьников из 84 регионов России.
Проект "Всероссийская школьная летопись" реализуется при поддержке гранта президента РФ на развитие гражданского общества.
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