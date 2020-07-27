Чукотские школьники написали книгу о своей жизни

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В жизни школьников Чукотского автономного округа произошло удивительное событие: ребята написали настоящие книги о своей жизни, которые будут храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве. Книгу "Мой класс – мои друзья" создали учащиеся пятого класса из села Алькатваама, а книгу "Первоклашки" – учащиеся первого класса из села Конергино.

Идею написать книгу в рамках проекта "Всероссийская школьная летопись" детям подарили классные руководители. Как рассказали РИА Новости пятиклассники Георгий Радивилов и Руслан Аканта, в книге школьники хотели рассказать о том, как живет их класс.

"Мы писали о наших спортивных достижениях, о мероприятиях, которые проходили в нашем классе, о нашей чукотской природе и о наших талантах", – поделился Руслан.

© Предоставлено пресс-службой администрации Чукотского автономного округа Учащиеся 5 класса центра образования села Алькатваам Чукотского автономного округа © Предоставлено пресс-службой администрации Чукотского автономного округа Учащиеся 5 класса центра образования села Алькатваам Чукотского автономного округа

Прочитать школьную летопись сможет любой желающий: книга будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети, а электронные версии издания поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату. Кроме того, свой экземпляр издания школьники получат абсолютно бесплатно.

Библиотека проекта "Всероссийская школьная летопись" насчитывает более тысячи книг юных авторов. За два года в проекте приняло участие около 400 тысяч школьников из 84 регионов России.