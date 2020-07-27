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"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
Скорость, близкая к гиперзвуковой, все виды ракетного вооружения и непревзойденные боевые характеристики — перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:00
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
воздушно-космические силы россии
миг-31
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РИА Новости
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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), воздушно-космические силы россии, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), сухой (холдинговая компания), миг (корпорация), безопасность

"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик

08:00 27.07.2020
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 взлетает во время тренировочного полета
Истребитель-перехватчик МиГ-31 взлетает во время тренировочного полета
© РИА Новости / Нина Падалко
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Скорость, близкая к гиперзвуковой, все виды ракетного вооружения и непревзойденные боевые характеристики — перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) создадут на базе истребителя МиГ-31. Проект стартовал еще в 2017-м и сейчас находится на стадии опытно-конструкторских работ. Несколько вариантов перспективного перехватчика Минобороны уже выбрало. О том, какой будет новая "гончая", — в материале РИА Новости.

Средство защиты

Как утверждает разработчик, для снижения заметности самолета в конструкции применят самые современные материалы, кроме того, существенно увеличится радиус перехвата, улучшатся высотные и скоростные показатели.
Генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко объяснял: жизненный цикл истребителя МиГ-31 завершится через десять лет, и, несмотря на постоянную модернизацию, ему потребуется замена.
Ожидается, что ПАК ДП станет новым этапом укрепления обороноспособности страны и частью глобальной комплексной системы защиты границ. Специалисты указывают: сейчас, когда в мире создается все более дальнобойное ракетное оружие, а носители могут доставить его на большие расстояния, новый перехватчик как нельзя кстати.
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Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости отметил, что в странах НАТО основное ударное средство — самолеты, крылатые и баллистические ракеты средней дальности. США активно работают над тем, чтобы получить возможность наносить удары с дистанций далеко за пределами зоны действия противовоздушной обороны. Этому помешают авиационные комплексы, главная задача которых — вывести из строя как можно больше носителей ракет.
"Боевой радиус самолетов в два раза больше, чем у зенитных ракетных систем, — пояснил Леонков. — Самолеты первыми отражают воздушное нападение. И вопрос перехвата остается краеугольным. Новый истребитель с повышенными скоростными характеристиками и увеличенным боевым радиусом будет работать с очень больших высот — 20-25 километров".
Как и все современные самолеты, ПАК ДП получит бортовое оборудование, позволяющее перехватывать противника в условиях мощного радиоэлектронного противодействия. В том числе — комплексы РЭБ, сбивающие с курса или нейтрализующие головки самонаведения вражеских ракет. Очевидно, многое в управлении самолетом автоматизируют. Вероятно, перехватчик сможет уничтожать даже космические объекты.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИстребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" летят из Истринского района в Москву на репетицию воздушной части парада Победы
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами Кинжал летят из Истринского района в Москву на репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" летят из Истринского района в Москву на репетицию воздушной части парада Победы

Универсальный боец

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает, что главной задачей перспективного самолета, как и его предшественника, станет патрулирование и оборона северных территорий России.
"У конструкторов есть возможность глубокой модернизации истребителя МиГ-31 за счет новых двигателей, — говорит Попов. — Перехватчик сможет долго летать на сверхзвуке без форсажа. Будет барражировать в экономичном режиме на большой высоте в зоне ожидания. Такие машины помогут очень быстро отразить атаку любых средств воздушного нападения — крылатых, баллистических или оперативно-тактических ракет, беспилотников и бомбардировщиков".
Кроме того, перспективный истребитель возьмет на борт гораздо большую боевую нагрузку и воспользуется широким спектром вооружений.
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"Габариты радиотехнического, навигационного оборудования и других бортовых систем уменьшаются, — продолжает эксперт. — Таким образом, в самолете высвобождается пространство для боеприпасов. А это управляемые, корректируемые авиабомбы, ракеты "воздух — воздух" всех диапазонов, противокорабельные средства, гиперзвуковое оружие".
Перспективному комплексу дальнего перехвата не потребуется тот уровень "невидимости", которым обладают, например, истребители пятого поколения Су-57. "Для охраняющего госграницу перехватчика эти качества не так важны, как для истребителей воздушного боя, действующих на линии фронта, — уточняет Попов. — Тут главное — быстро нанести удар".
© Фото : Минобороны РФ/Сергей/КоноваловДозаправка высотного истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота в небе над Камчаткой
Дозаправка высотного истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота в небе над Камчаткой
© Фото : Минобороны РФ/Сергей/Коновалов
Дозаправка высотного истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота в небе над Камчаткой

Высотные "гончие"

Истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 приняли на вооружение в начале 1980-х. Это первый отечественный сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Примерно тогда же американцы разработали крылатую ракету "Томагавк", умеющую летать на сверхмалой высоте с огибанием рельефа местности.
Кроме того, у США имелись ракеты воздушного базирования с ядерными боеголовками, запускаемые со стратегических бомбардировщиков B-52. Перед этим оружием были особо уязвимы границы СССР с севера и востока, где из-за обширности территорий трудно было создать сплошное радиолокационное поле и построить достаточно аэродромов для самолетов ПВО.
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Срочно потребовался самолет, способный быстро преодолевать огромные расстояния и перехватывать ракеты противника или их носители далеко на подходе к границам. Сверхскоростной истребитель МиГ-25 разгонялся до 2,8 тысячи километров в час. Но он не мог эффективно бороться с крылатыми ракетами. Тем не менее самолет хорошо подходил для того, чтобы на его базе сделать более совершенный перехватчик.
И хотя внешне МиГ-31 сильно похож на предшественника, внутри это совершенно другая машина. Во-первых, двухместная — экипаж пополнили штурманом-оператором. Усилили фюзеляж, и самолет стал устойчивее на больших углах атаки. Благодаря мощной радиолокационной станции "Заслон" перехватчик видел цели на дистанции 200 километров, одновременно сопровождал десять и атаковал сразу четыре объекта. Модернизированная версия "Заслона-М" позволяла атаковать уже восемь целей и вести 24.
Кроме того, "тридцать первый" получил новые двигатели: практический потолок превысил двадцать километров, а на высоту десять километров самолет поднимался меньше чем за восемь минут. Максимальная скорость увеличилась до трех тысяч километров в час — достаточно для перехвата даже высокоскоростных американских разведчиков SR-71 Blackbird.
© РИА Новости / Леся ПоляковаИстребитель МиГ-25 РБ
Истребитель МиГ-25 РБ
© РИА Новости / Леся Полякова
Истребитель МиГ-25 РБ
5840111
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РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Воздушно-космические силы РоссииМиГ-31Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сухой (холдинговая компания)МиГ (корпорация)Безопасность
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