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https://ria.ru/20200727/1574865688.html
У Maroon 5 вышел клип на песню "Nobody's love", снятый на смартфон
Участники американской поп-рок группы Maroon 5 опубликовали на YouTube клип на трек "Nobody's love", снятый полностью на iPhone. Из-за самоизоляции, вызванной... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T04:50
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, адам левин, youtube, apple iphone, лос-анджелес, калифорния, северная америка

У Maroon 5 вышел клип на песню "Nobody's love", снятый на смартфон

04:50 27.07.2020
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Участники американской поп-рок группы Maroon 5 опубликовали на YouTube клип на трек "Nobody's love", снятый полностью на iPhone. Из-за самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, в ролике появляется только вокалист коллектива Адам Левин.
Исполнитель сидит во дворе своего дома в Лос-Анджелесе и размышляет о романтических чувствах, которые испытывает к какой-то девушке. "Если ты когда-нибудь уйдешь, то я сойду с ума", – поет он.
По информации ET Canada, видео создал режиссер Дэвид Добкин ("Хочу как ты", "Судья"). Это не первый раз, когда голливудский кинематографист сотрудничает с Maroon 5. Так, он снял для группы клипы к песням "Sugar", "Girls like you" и "Memories".
Недавно рок-музыкантам объявили новые даты тура по Северной Америке, так как ранее они были вынужден перенести концерты, запланированные на лето 2020 года, из-за пандемии COVID-19. Теперь Maroon 5 выступят в 2021 году. Первое шоу состоится 15 июля в Чула-Виста (штат Калифорния), а последнее – второго октября в Лос-Анджелесе.
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КультураКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыАдам ЛевинYouTubeApple iPhoneЛос-АнджелесКалифорнияСеверная Америка
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