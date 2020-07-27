У Maroon 5 вышел клип на песню "Nobody's love", снятый на смартфон

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Участники американской поп-рок группы Maroon 5 опубликовали на YouTube клип на трек "Nobody's love", снятый полностью на iPhone. Из-за самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, в ролике появляется только вокалист коллектива Адам Левин.

Исполнитель сидит во дворе своего дома в Лос-Анджелесе и размышляет о романтических чувствах, которые испытывает к какой-то девушке. "Если ты когда-нибудь уйдешь, то я сойду с ума", – поет он.