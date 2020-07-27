Элизабет Мосс сыграет в сериале "Сияющие" у Леонардо Ди Каприо

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Элизабет Мосс снимется в сериале "Сияющие" ("The Shining Girls"), одним из исполнительных продюсеров которого выступит Леонардо Ди Каприо, сообщает Variety.
Проект будут снимать для Apple TV. В его основе одноименный роман Лорен Бьюкес, вышедший в 2013 году.
В нем идет речь серийном убийце времен Великой депрессии, который путешествует во времени и убивает "сияющих девушек".
Мосс играет журналистку из Чикаго, которой удается выжить после его нападения. Она делает все возможное, чтобы его разыскать.
Сценаристом и шоураннером проекта выступит Силка Луиза (она была консультантом в сериале "Странный ангел"). Среди продюсеров помимо Ди Каприо сама Элизабет Мосс, Линдси МакМанус и Дженнифер Дэвидсон.
За одну из главных ролей в сериале "Рассказ служанки" Мосс получила премии "Эмми" и "Золотой глобус". Недавно стало известно, что она сыграет убийцу в минисериале "Кэнди".