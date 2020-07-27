Элизабет Мосс сыграет в сериале "Сияющие" у Леонардо Ди Каприо

Проект будут снимать для Apple TV. В его основе одноименный роман Лорен Бьюкес, вышедший в 2013 году.

В нем идет речь серийном убийце времен Великой депрессии, который путешествует во времени и убивает "сияющих девушек".

Мосс играет журналистку из Чикаго , которой удается выжить после его нападения. Она делает все возможное, чтобы его разыскать.

Сценаристом и шоураннером проекта выступит Силка Луиза (она была консультантом в сериале "Странный ангел"). Среди продюсеров помимо Ди Каприо сама Элизабет Мосс, Линдси МакМанус и Дженнифер Дэвидсон.