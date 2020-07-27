Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574851870.html
"Пушкин — работорговец". Почему Зеленский тоже стал украинизатором
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко пригрозила массовыми акциями протеста, "если власть все-таки пойдет на поводу у реваншистских пророссийских... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:00
страна.ua
андрей золотарев
петр порошенко
нато
евросоюз
владимир зеленский
пушкин
бухарест
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574821057_0:52:3072:1780_1400x0_80_0_0_7fc85f47ce27094aa81c0aeeaedb6ddb.jpg
пушкин
бухарест
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574821057_0:52:3072:1780_1400x0_80_0_0_7fc85f47ce27094aa81c0aeeaedb6ddb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574821057_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_0c769324f71d50e17f20359df05e268e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574821057_535:0:2583:2048_1400x0_80_0_0_46a1fd79ca75fda7584a14e8eb4e9f27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
страна.ua, андрей золотарев, петр порошенко, нато, евросоюз, владимир зеленский, пушкин, бухарест, сша, в мире

"Пушкин — работорговец". Почему Зеленский тоже стал украинизатором

08:00 27.07.2020
1224
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко пригрозила массовыми акциями протеста, "если власть все-таки пойдет на поводу у реваншистских пророссийских сил и допустит внеочередную сессию по языковому вопросу". Возмущение националистов вызвала попытка немного отложить украинизацию русскоязычных школ. В результате Верховная рада так и не решилась принять этот законопроект. Можно ли считать, что улица перекричала парламент и заставляет Зеленского делать то же самое, что и его предшественник, — разбиралось РИА Новости.

Вопрос о дискриминации

Националисты с лозунгами "Не дадим наступать на украинский язык", "Не нравится язык — вон в Ростов" митинговали у стен Верховной рады. Они негодовали из-за документа, внесенного на рассмотрение парламента депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским.
Он хотел всего лишь скорректировать законодательство, согласно которому с 1 сентября всех русскоязычных учеников 5-11 классов переводят на "мову". Хотя школы, где преподают на языках Евросоюза, украинизируют постепенно и только с 2023 года. А "коренные народы", например крымские татары, могут учиться на родном языке до аттестата.
Закон об украинизации школ приняли в январе. Рада была уже пропрезидентской, Зеленский возглавлял государство восемь месяцев. Но новые власти продолжают курс Порошенко.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Еще в 2017-м, комментируя этот закон, Венецианская комиссия Совета Европы (консультативный орган по конституционному праву) отметила "менее благосклонное отношение к русскому", что "трудно оправдать, и это поднимает вопрос о дискриминации".
Возмутились и соседи Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит давить на Киев из-за украинизации образования. Будапешт готов использовать право вето в НАТО, так как это "единственный инструмент, способный защитить закарпатских венгров".

Не выдавайте себя за другого

Весной 2019-го Зеленский победил на выборах президента, но до его инаугурации у власти оставался Порошенко. В качестве "подарка" преемнику он подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного".
К слову, 15 лет назад Порошенко, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны, наоборот, выступал за русский язык. Об этом вспомнили в издании "Страна.ua". Тогда будущий украинизатор утверждал, что обеспечение права на родной язык — "проблема в том числе и национальной безопасности".
© AFP 2020 / Sergei SupinskyУчебники в классе школы в Киеве
Учебники в классе школы в Киеве
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Учебники в классе школы в Киеве
А в ходе предвыборной кампании 2014-го Порошенко обещал "руководствоваться статьей 10 Конституции, которая особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков". Уже став президентом, он назвал ошибочным решение Верховной рады о лишении русского языка статуса регионального. Но к выборам 2019-го Порошенко пришел как ярый и непримиримый националист с лозунгом "Армия. Мова. Вера".
Зеленский же накануне второго тура выборов комментировал языковой вопрос очень сдержанно: "Во-первых, его надо глубоко изучить. Потом я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона".
Но надежды многих избирателей на то, что Зеленский и его партия отменят курс на украинизацию, не оправдались. Новая власть практически ничего не изменила.
Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук даже обратился к главе государства с открытым письмом: "Вы же русскоязычный человек — не делайте над собой усилий, выдавая себя за другого".
Из сторонников Зеленского против украинизации выступил только спикер Рады Дмитрий Разумков, заявив, что законодательство надо менять. Фактически он признал, что "мовный закон" раскалывает страну.
"Любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать, объединит это украинское общество или нет", — полагает Разумков.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Но в Раде его не услышали и поправку Бужанского прокатили. "Я свою позицию менять не буду. Все законы должны работать на пользу всего украинского народа. Слушать надо не голос улицы, а голос народа", — снова высказался Разумков.
"Так ты, ***** (стерва. — Прим. ред.), успокоишься или нет?" — бросил ему в ответ депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.
Вообще, Вятрович объяснял, что надо бороться с русским как с наследием прошлого. В социальной сети он, например, опубликовал статью под названием "Русский язык, Пушкин и Екатерина II — наши памятники работорговцам".

На Майдан за небольшие деньги

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев констатирует, что "политика нынешней власти в гуманитарной области — это такой косплей Порошенко". "Напоминает Румынию межвоенного периода, которая на захваченной территории Бессарабии действовала под лозунгом "Там все румыны, просто забывшие свой язык". В Бухаресте это считали достаточным оправданием насильственной румынизации. К сожалению, Владимиру Александровичу Зеленскому не могут объяснить, что вопрос о языке — это о правах человека. А игнорирование прав рано или поздно приводит к неприятным последствиям", — предупреждает собеседник.
© AP Photo / Mykola TysПосетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове
Посетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове
© AP Photo / Mykola Tys
Посетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове
На такой благодатной теме, как сопротивление украинизации, может сыграть кто-то из политиков в ходе местных выборов, назначенных на осень. "А Порошенко видит себя "гетьманом", он хочет консолидировать националистический электорат и таким образом отбить все обвинения в коррупции. Русскоязычный Порошенко, семья которого говорит по-русски, мобилизует вокруг себя "патриотичное" меньшинство в угоду политической целесообразности. Все помнят, как он защищал русский язык. Лицемерие в политике — норма, но Порошенко, если бы проводился конкурс по этому качеству, заседал бы в жюри", — рассуждает политтехнолог.
Депутат Рады пятого и шестого созывов Алексей Журавко объясняет поведение Порошенко так: "Он не хочет терять свой устойчивый электорат, который, если говорить прямо, состоит из нацистов и русофобов. Это те люди, которые поддержат его за небольшие деньги на любом Майдане".
По мнению Журавко, в политике Киева на этом направлении ничего не изменится, так как Зеленский попал под влияние националистов. Еще один фактор — события в США. Возможная победа Демократической партии, которая поддерживала украинизатора Порошенко, не мотивирует новые власти что-то корректировать. Поэтому отношения официального Киева с Россией и со своими русскоязычными гражданами не улучшатся и перемирие в Донбассе тоже наступит не скоро.
930014
Обсудить 0
Страна.uaАндрей ЗолотаревПетр ПорошенкоНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийПушкинБухарестСШАВ мире
Рекомендуем
Рамзан Кадыров
"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
Индийцы сжигают листы бумаги с изображением флага Китая в Лакхнау
Главные события в мире происходят не там, где мы думаем
Истребитель-перехватчик МиГ-31 взлетает во время тренировочного полета
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
Флаги США и Китая
Китай обречен на холодную войну — 2 с Америкой
Скандинавская ходьба
Простой способ жить долго. Сколько шагов надо делать каждый день
Анастасия с Глебом
Каково быть матерью женщине, которой трудно поднять чашку с чаем
Участники группы BTS
Айдолы, фандомы, BTS и мировые рекорды: в чем феномен K-pop музыки
Девушка ест гамбургер
С мясом, свеклой, клубникой. Отмечаем юбилей гамбургера лучшими рецептами
Консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань
Китайские власти закрыли генконсульство США в Чэнду
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
СК возбудил новое дело против основателя сети "Корчма Тарас Бульба"
Флаги Евросоюза и стран G7
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Американский полицейский
Американка напала на семейную пару без масок
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения
08:54В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
08:51Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19
08:47В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр
08:47В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
08:46Названы повышающие риск смерти при коронавирусе заболевания
08:37В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
08:31В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
08:30В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
08:23Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
08:19В восьми московских парках открылись веревочные городки
08:15В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
08:12В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
08:11Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
08:10Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
08:03Новый российский космический робот может остаться без личного имени
07:58Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов
07:56В Хакасии планируют разрешить работу детсадам в полноценном режиме
07:51В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 на руднике
07:50В Москве появился арт-объект "Световое пианино 1905"
Лента новостейМолния