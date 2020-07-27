https://ria.ru/20200727/1574390212.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?
Часто отпуск проходит так, что после него нужен ещё один, чтобы всё-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)? Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?
2020-07-27T12:00
2020-07-27T12:00
страхи/ошибки
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574964713_0:3:640:363_1400x0_80_0_0_a38f38153df98c8af1308e3bb3419980.jpg
Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?
Часто отпуск проходит так, что после него нужен ещё один, чтобы всё-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)? Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574964713_0:3:640:363_1400x0_80_0_0_a38f38153df98c8af1308e3bb3419980.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574964713_111:0:595:363_1400x0_80_0_0_9b6156d251abcba0e0b5d782915b500a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574964713_172:0:535:363_1400x0_80_0_0_867b726b623328bfbe773b07c076023b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?
Часто отпуск проходит так, что после него нужен ещё один, чтобы всё-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)? Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?
Почему сама по себе концепция отпуска провальная? Зачем иногда стоит просто полежать на пляже, даже если вы любитель активного отдыха? Как перестать жить от отпуска к отпуску? И как избавиться от грызущего чувства вины за ничегонеделание?
Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и клиническим психологом Дарьей Бондаренко выводим критерии идеального отпуска.
1:18 Ошибки, которые мы совершаем, планируя отпуск
2:35 Как лучше распределить отпуск в течение года
7:10 Как подготовиться к отпуску
9:00 Как быть с чувством вины за отдых
9:55 Возможен ли полноценный отдых без смены места?
11:39 Это нормально ― отсыпаться в отпуске?
12:55 Как работает восприятие времени в отпуске
14:20 Какой отпуск полезнее: спонтанный или распланированный
17:38 Надо ли делать много фотографий в поездке
20:38 Как правильно возвращаться на работу
23:08 Вредные советы, которые точно испортят отпуск
25:28 Нужно ли супругам отдыхать отдельно
26:27 Ехать ли в отпуск с незнакомой компанией
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене