Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20200727/1574390212.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?
Часто отпуск проходит так, что после него нужен ещё один, чтобы всё-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)? Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?
2020-07-27T12:00
страхи/ошибки
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574964713_0:3:640:363_1400x0_80_0_0_a38f38153df98c8af1308e3bb3419980.jpg
Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?
Часто отпуск проходит так, что после него нужен ещё один, чтобы всё-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)? Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574964713_0:3:640:363_1400x0_80_0_0_a38f38153df98c8af1308e3bb3419980.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574964713_111:0:595:363_1400x0_80_0_0_9b6156d251abcba0e0b5d782915b500a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574964713_172:0:535:363_1400x0_80_0_0_867b726b623328bfbe773b07c076023b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?

12:00 27.07.2020
7138
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": как не испортить себе отпуск?
Вчера, 12:00
Часто отпуск проходит так, что после него нужен ещё один, чтобы всё-таки отдохнуть. Что мы делаем неправильно, планируя отпуск (поездку, дела или тотальное ничегонеделание)? Может, вообще не нужно ничего планировать? Как лучше распределить 28 дней: брать целиком или дробить? Как войти и плавно выйти из отпуска, чтобы потом не страдать?
Почему сама по себе концепция отпуска провальная? Зачем иногда стоит просто полежать на пляже, даже если вы любитель активного отдыха? Как перестать жить от отпуска к отпуску? И как избавиться от грызущего чувства вины за ничегонеделание?
Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и клиническим психологом Дарьей Бондаренко выводим критерии идеального отпуска.
1:18 Ошибки, которые мы совершаем, планируя отпуск
2:35 Как лучше распределить отпуск в течение года
7:10 Как подготовиться к отпуску
9:00 Как быть с чувством вины за отдых
9:55 Возможен ли полноценный отдых без смены места?
11:39 Это нормально ― отсыпаться в отпуске?
12:55 Как работает восприятие времени в отпуске
14:20 Какой отпуск полезнее: спонтанный или распланированный
17:38 Надо ли делать много фотографий в поездке
20:38 Как правильно возвращаться на работу
23:08 Вредные советы, которые точно испортят отпуск
25:28 Нужно ли супругам отдыхать отдельно
26:27 Ехать ли в отпуск с незнакомой компанией
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
212013
Обсудить 0
Страхи/ОшибкиПодкаст
Рекомендуем
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Переводчик Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Трампа
Салют в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
Тысячи огней в честь Дня ВМФ: праздничные салюты в российских городах
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский рассказал, сколько депутатов переболели COVID-19
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19
Антисептический гель для рук
Роспотребнадзор рассказал о самых эффективных дезинфицирующих средствах
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Во Вьетнаме зарегистрировали новый тип коронавируса
Шарики цветной шерсти
Полезный навык и заработок: зачем в Северной Осетии валяют войлок
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко оценил выводы ученых о влиянии диабета на смертность от COVID-19
Школьники в библиотеке
Чукотские школьники написали книгу о своей жизни
LIVE: Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция
Анастасия с Глебом
История женщины, ставшей матерью вопреки всему
Девушка ест гамбургер
Для студента и президента. Рецепты самых вкусных гамбургеров
Участники группы BTS
Айдолы, фандомы, BTS и мировые рекорды: в чем феномен K-pop музыки
Автомобиль выезжает из сервисного центра
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп назвал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
22:08В "Газпроме" прокомментировали остановку транзита газа в Грецию
22:02Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе
Лента новостейМолния