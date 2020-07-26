Онищенко рассказал о специфических симптомах коронавируса

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Некоторые симптомы заражения коронавирусом не встречаются при гриппе, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Некоторые симптомы заражения коронавирусом не встречаются при гриппе, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Геннадий Онищенко

По словам специалиста, у больных COVID-19 чаще всего возникают проблемы с легкими.

"Это интоксикация, это кашель, <...> человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь", — объяснил он.

При гриппе, как и при заражении коронавирусом, запахи могут становиться слабее. Тем не менее, отметил Онищенко, с полной потерей обоняния сталкиваются только больные COVID-19. Кроме того, люди более старшего возраста переносят инфекцию тяжелее молодых.

"А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот", - сказал он.

Специалист рассказал, что у больных гриппом или ОРЗ симптомы развиваются быстрее. Инкубационный период у этих заболеваний около семи дней. В случае же с инфекцией этот срок удваивается, критическими для коронавируса считаются 12-й, 13-й и 14-й дни.

В это время самочувствие заболевшего или резко ухудшается, или он начинает поправляться.

Ранее главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" отмечал, что коронавирус пока до конца не изучен, поэтому болезнь может проходить совершенно по-разному, в том числе и без симптомов.

"Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса", — сказал он.

Главные симптомы коронавируса

Как отмечается на сайте российского Минздрава , главные симптомы коронавируса - высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. Кроме того, возможны тошнота, рвота и диарея. У пожилых людей может быть бред, снижение давления и тахикардия.

Многие медики обращали внимание, что один из первых симптомов коронавируса — это потеря обоняния и вкуса. Американские ученые провели опыты на мышах, которые помогли выяснить, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых.