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В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-27T00:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

23:37 26.07.2020 (обновлено: 00:45 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4411 человек.
Всего за время пандемии в России выявили около 812 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 269 человек умерли, более 600 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — почти 238 тысяч — приходится на Москву. При этом более 174 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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