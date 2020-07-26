https://ria.ru/20200726/1574953316.html
В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:28
2020-07-26T23:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
марокко
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, марокко, в мире
КАИР, 26 июл – РИА Новости.
Власти Марокко
объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.
С 00.00 27 июля (02.00 мск) запрещается въезд в города Касабланка, Танжер, Тетуан, Фес, Марракеш, Мекнес, Беррашид, Сеттат, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МВД и минздрава Марокко.
"Решение принято в связи со значительным ростом за последние дни числа заболевших коронавирусом в этих городах... и в свете того, что большинство граждан не соблюдают меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование, ношение масок, использование средств дезинфекции", - отмечается в сообщении.
Решение не затрагивает тех, кому срочно необходима медицинская помощь, и сотрудников предприятий, получивших специальные разрешения местных властей. Грузовые перевозки также не подпадают под запрет.
По данным минздрава Марокко, в королевстве зафиксированы более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16,4 тысячи человек, скончались 313 пациентов. В воскресенье минздрав сообщил о 633 новых случаях, а днем ранее был зафиксирован антирекорд за время эпидемии в стране - 811 новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.