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В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
марокко
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, марокко, в мире

В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом

23:28 26.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖилые дома в Касабланке
Жилые дома в Касабланке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Жилые дома в Касабланке. Архивное фото
КАИР, 26 июл – РИА Новости. Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.
С 00.00 27 июля (02.00 мск) запрещается въезд в города Касабланка, Танжер, Тетуан, Фес, Марракеш, Мекнес, Беррашид, Сеттат, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МВД и минздрава Марокко.
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"Решение принято в связи со значительным ростом за последние дни числа заболевших коронавирусом в этих городах... и в свете того, что большинство граждан не соблюдают меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование, ношение масок, использование средств дезинфекции", - отмечается в сообщении.
Решение не затрагивает тех, кому срочно необходима медицинская помощь, и сотрудников предприятий, получивших специальные разрешения местных властей. Грузовые перевозки также не подпадают под запрет.
По данным минздрава Марокко, в королевстве зафиксированы более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16,4 тысячи человек, скончались 313 пациентов. В воскресенье минздрав сообщил о 633 новых случаях, а днем ранее был зафиксирован антирекорд за время эпидемии в стране - 811 новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МароккоВ мире
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