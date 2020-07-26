В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом

КАИР, 26 июл – РИА Новости. Власти Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

С 00.00 27 июля (02.00 мск) запрещается въезд в города Касабланка, Танжер, Тетуан, Фес, Марракеш, Мекнес, Беррашид, Сеттат, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МВД и минздрава Марокко.

"Решение принято в связи со значительным ростом за последние дни числа заболевших коронавирусом в этих городах... и в свете того, что большинство граждан не соблюдают меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование, ношение масок, использование средств дезинфекции", - отмечается в сообщении.

Решение не затрагивает тех, кому срочно необходима медицинская помощь, и сотрудников предприятий, получивших специальные разрешения местных властей. Грузовые перевозки также не подпадают под запрет.

По данным минздрава Марокко, в королевстве зафиксированы более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16,4 тысячи человек, скончались 313 пациентов. В воскресенье минздрав сообщил о 633 новых случаях, а днем ранее был зафиксирован антирекорд за время эпидемии в стране - 811 новых случаев.