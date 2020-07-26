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Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
Греция выпустила в воскресенье международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами, сообщило... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:27
анталья (провинция)
греция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анталья (провинция), греция, турция, в мире

Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий

23:27 26.07.2020
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© AP Photo / Giannis PapanikosОфицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
© AP Photo / Giannis Papanikos
АФИНЫ, 26 июл – РИА Новости. Греция выпустила в воскресенье международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами, сообщило издание "Прото тема".
Оповещение выпущено станцией Ираклион гидрографической службы ВМС Греции.
"Navtex действителен с понедельника, 27 июля, до 30 июля, с целью проведения учений береговой охраны со стрельбами. Согласно Navtex, морякам запрещено пересекать обозначенную зону", - говорится в сообщении.
Через некоторое время Турция ответила "анти-НАВТЕКСом", объявив греческую инициативу незаконной, говорится в сообщении.
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21 июля, 18:48
Премьер Греции обсудил с министрами действия Турции, сообщил источник
Самый удаленный остров Греции Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны.
Гидрографическая служба Антальи 21 июля выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также турецкие военные корабли.
Греция заявляет, что этот район входит в ее исключительную экономическую зону. Греция выпустила свое оповещение Navtex, которым аннулировало турецкий. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. МИД Греции сообщил, что заявил протест Турции и Греция подняла этот вопрос в ЕС, в НАТО и Объединенных Нациях.
Турция назвала претензии Греции по поводу начатых Турцией сейсмических исследований в районе Кастелоризо необоснованными. Как заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, судно Oruс Reis проводит исследования в пределах континентального шельфа Турции, о границах которого Анкара уведомила ООН. По его словам, правительство Турции выдало лицензию на эти работы в 2012 году. Аксой заявил, что "максималистские требования Греции по континентальному шельфу противоречат международному и прецедентному праву, а также судебным решениям".
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос
5 июня, 08:15
Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией
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Анталья (провинция)ГрецияТурцияВ мире
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